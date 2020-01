Seychelles: La campagne « Ocean Project Seychelles » vise à réduire l'utilisation des ballons, un dommage pour la vie marine

Le groupe Ocean Project Seychelles a lancé une nouvelle campagne ciblant l'utilisation de ballons sur les plages qui constituent une menace importante pour la vie marine.

La campagne «#SeyNoToBalloons» vise à sensibiliser aux impacts négatifs des ballons sur l'environnement et à mettre en avant des alternatives respectueuses de l'environnement.

La responsable du projet Ocean Project Seychelles, Kristina Gurova, a déclaré que les Seychelles abritaient de nombreuses espèces d'oiseaux, de tortues et de nombreuses autres formes de vie marine uniques et menacées.

"Nous devons prendre des mesures concrètes pour empêcher les ballons de pénétrer dans nos écosystèmes fragiles afin de sauvegarder notre biodiversité", a-t-elle déclaré.

Les ballons aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, sont couramment utilisés toute l'année dans les célébrations.

Mme. Kurova a déclaré: "Bien que nous nous soyons habitués en tant que société à voir les ballons comme synonymes de célébration, il y a un côté sinistre à cet élément de base. Les ballons constituent une menace importante pour la vie marine, en particulier les tortues et les oiseaux de mer qui les confondent souvent avec leurs proies favorites, qui sont les méduses et les calmars. "

Le ministère de l'Environnement a déclaré à la SNA qu'il soutenait l'initiative car le ballon figurait sur sa liste de cibles.

«Ils visent les ballons sur la plage, ce qui est un pas en avant. Nous le considérons comme une bonne initiative car il ne nous est pas possible de tout faire nous-mêmes. Nous encourageons d'autres organisations, en particulier les ONG, à faire participer le public », a déclaré Nanette Laure, directrice générale des déchets, de l'application des lois et des permis.

Elle a ajouté que «maintenant que Ocean Project mène la campagne, en tant qu'autorité environnementale, nous leur apportons autant de soutien que possible. Si nous le pouvons, nous participons également. »

Deux types courants de ballons sur le marché sont fabriqués à partir de mylar ou de latex. Alors que le premier est complètement non biodégradable, les entreprises commercialisent souvent les ballons en latex comme étant biodégradables et donc respectueux de l'environnement.

Mme. Gurova a déclaré que de telles affirmations peuvent être trompeuses et qu '"un ballon en latex peut mettre entre six mois et quatre ans pour se décomposer- ce qui leur donne suffisamment de temps pour faire des ravages sur l'environnement".

Elle a déclaré qu'en dépit de son origine naturelle, le caoutchouc de latex ne se dégrade pas assez rapidement pour éviter l'ingestion par la vie marine et "c'est pourquoi nous, en tant que consommateurs, devons nous méfier que biodégradable ne signifie pas inoffensif".

Les ballons et les rubans ainsi que les risques d'enchevêtrement et d'étouffement qu'ils posent à la faune sont laissés pour être emportés par les marées ou emportés par le vent dans l'océan, a déclaré Mme. Gurova.

« The Ocean Project Seychelles », un groupe à but non lucratif, fait non seulement campagne sur l'utilisation de ballons, mais propose des alternatives telles que des lanternes en papier, des cerfs-volants et des banderoles.

"Ces alternatives sont non seulement meilleures pour l'environnement, mais elles sont également meilleures pour les poches des consommateurs car elles peuvent être appréciées encore et encore", a déclaré Mme Gurova

Les Seychelles, un groupe de 115 îles dans l'ouest de l'océan Indien, ne sont pas le premier pays à faire campagne ou à légiférer contre l'utilisation de ballons. Un certain nombre d'États américains et d'autres territoires comme Gibraltar ont déjà adopté ou envisagent des lois interdisant le lâché de ballons à l'hélium.

Ocean Project Seychelles a déclaré que le fait de prendre une mesure similaire ici aux Seychelles aiderait à faire du pays un leader régional, voire mondial, de ce mouvement environnemental.

Déjà aux Seychelles, des entreprises comme le Boardwalk Bar, Les Lauriers Eco Hotel and Restaurant et le Oscars Beach Bar and Grill, ont manifesté leur intérêt pour approuver cette campagne.

Fondé en 2016, Ocean Project Seychelles est devenu l'un des principaux défenseurs de la protection de l'environnement dans le pays insulaire. Leur mission est de protéger les océans par l'éducation, l'action et la recherche.