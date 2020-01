Afrique: Défait par la Tunisie, le podium de la CAN s'éloigne pour le Sept marocain

Le Maroc a concédé sa deuxième défaite d'affilée, lundi, face au tenant du titre, la Tunisie, (31-24) en match comptant pour le tour principal (groupe MII) de la 24e Coupe d'Afrique des nations de handball (Tunis 16-26 janvier), disputé à la salle olympique de Radès.

Les chances de qualification du Sept national semblent ainsi sérieusement compromises, mais la mission des protégés de Noureddine Bouhaddioui n'est pas pour autant achevée avec une qualification pour le Mondial d'Egypte 2021 encore en jeu.

Le Tunisien Amine Bannour a été sacré homme du match. Dans l'autre match du groupe, l'Algérie a battu le Cap-Vert (25-23) et s'est qualifiée pour les demi-finales.

Le Sept national avait pourtant fait une bonne entame du match. Pendant les dix premières minutes, le score était serré entre les deux équipes avant que Ryad Lakbi ne donne l'avantage aux siens.

Les poulains de Bouhaddioui semblaient bien en place en défense. Cette domination marocaine aura été de courte durée. Les arrêts du portier tunisien et les tirs surpuissants de son coéquipier Amine Bannour ont relancé la Tunisie et contraint le Sept national à tomber dans la précipitation.

N'étant plus organisés comme ils l'étaient en début du match, les coéquipiers d'Amine Harchaoui semblaient perdre en confiance au fil des minutes. Le coach Noureddine Bouhaddioui a aussitôt demandé un premier temps mort afin de donner ses consignes et remettre en place son dispositif en défense comme en attaque.

Victime d'un sérieux passage à vide, le Sept national a encaissé cinq buts d'affilée sans en marquer un seul.

La première période se termine donc logiquement sur le score de 17-12 en faveur des Tunisiens. En seconde période, l'expérience tunisienne a fait la différence malgré la bonne volonté de l'équipe marocaine de revenir au score. En défense comme en attaque, les protégés de Bouhaddioui étaient débordés et manquaient de solutions pour freiner des Tunisiens déchaînés.

Au final, la Tunisie s'est imposée (31-24) et s'est qualifiée au bout d'un parcours jusque-là sans faute aux demi-finales, confirmant ainsi ses bonnes dispositions dans cette CAN disputée à domicile.

Pour le Sept national, le podium de la CAN est maintenant très loin. Reste à jouer les matches de classement pour espérer décrocher un des six billets en jeu pour le Mondial.

Déclarations des coaches

-Noureddine Bouhaddioui (sélectionneur du Maroc): "Je tiens tout d'abord à féliciter l'équipe de Tunisie et son coach Toni Gerona pour la qualification en demi-finale et à leur souhaiter bonne chance pour le titre et la place olympique en jeu. Quant à nous, j'estime qu'on a fait un bon match aujourd'hui. Nous nous sommes bien battus en essayant de développer un bon handball. La Tunisie était plus forte sur tous les plans et le score final ne reflétait pas la physionomie du match et surtout l'effort fourni par notre jeune équipe. Hier, nous avons raté le match le plus important de la CAN face à l'Algérie. Il nous reste maintenant à continuer de travailler pour aller chercher la qualification au Mondial".

-Toni Gerona (sélectionneur de la Tunisie): "C'était un match dur physiquement. Sachant que notre objectif était celui de se qualifier pour les demi-finales, nous avons joué pour gagner. L'objectif a été atteint au bout d'un match qui aura été le premier vrai test de la compétition. Nous avons été mis en difficulté et c'était important pour nous de se retrouver dans de telles situations pour bien se préparer en prévision du reste du parcours et notamment le match de mercredi contre l'Algérie".