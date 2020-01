Gabon: SYNTEE+ - L'eau et l'électricité en grève

Le Syndicat national des travailleurs du secteur de l'eau et de l'électricité (SYNTEE+) a dans un communiqué signé de son président Sandrine Ogoula, a promis le déclenchement de la Grève Générale d'avertissement qui couvrira l'ensemble des sites de Ia société sur Ie plan national, dès ce jeudi 23 janvier 2020 et qui s'étendra jusqu'au lundi 27 janvier 2020 inclus.Nous vous publions l'intégralité du contenu.

Considérant que le préavis de grève générale d'avertissement déposé par le SYNDICAT NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR DE L'EAU ET DE L'ELECTRICITE (SYNTEE+) et d'autres organisations syndicales du privé et du parapublic, le 17 janvier 2020 à 11h41 auprès du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, expire ce mercredi 22 janvier 2020 à 24h00.

Le Bureau Exécutif informe par la présente, du déclenchement de la Grève Générale d'avertissement qui couvrira l'ensemble des sites de Ia société sur Ie plan national, dès ce jeudi 23 janvier 2020 et qui s'étendra jusqu'au lundi 27 janvier 2020 inclus.

Par conséquent, le service minimum sera assuré de la manière suivante :

'/ A Libreville et ses environs . toutes les agences, en dehors de celle de Damas seront fermées. Toutefois, le service à I' agence de Damas ne concernera que les caisses notamment 2 caisses sur 3 de 7h30 à 12h.

A I 'intérieur du pays aucune caisse ne sera ouverte. La production eau et électricité fonctionnera selon les dispositions suivantes : o Jeudi 23 janvier 2020 :24h à 7h30 ; o Vendredi 24 janvier 2O2O : de 18h à24h ; o Samedi 25 janvier 2020 : de 6h à 12h ; o Dimanche 26 janvier 2O2O : de 1 2h à 24h ; o Lundi 27 janvier 2020 : de 24h à 6h. ,/ Tous les autres services de base et support notamment : o la Comptabilité, Ia Trésorerie, Audit interne, Ressources Humaines, Sécurité et SYNTEET'/Libreville GABON/BP. 2082/ 07 28 48 55 - 07 L4 23 75 - 07 57 92 2ï/e-mail :synteeplusseeg@gmail.com e !

Environnement, Dispatching, Contrôle de Gestion, Contrôle interne, Fournisseurs, Juridique, Services Généraux, informatique, Clientèle, DCO, inspection Technique des installations, Communication, la Relève, la Facturation, Contentieux, le Dépannage, Maintenance eau, Maintenance électricité HTA et BT, Maintenance Spécialisée, Transport électricité HTB/HTA, Contrôle installation, inspection des Services, Achats, Stocks, DGV et Logistiques, Laboratoire, Métrologie, Recouvrement, Branchements neufs et tous les secrétariats de l'entreprise ne fonctionneront pas sur l'ensemble du territoire durant toute la période de cette grève générale d'avertissement. Distribution électricité fonctionneront avec une seule équipe pour I'exploitation HTA/BT ; Distribution eau une seule équipe exploitation ;

Le piquet de grève pour l'ensemble du personnel en poste à LBV et Owendo se fera au siège de LBV ; pour les autres localités, le piquet de grève se fera aux différents sièges des localités de l'intérieur du pays.

Dress code : Tee-shirt SEEG pour l'ensemble du personnel.Nous rappelons que le droit au travail et te droit de grèves ont tous deux reconnus par la Constitution Gabonaise. Veuillez donc respecter la « liberté de travailler » de ceux de vos collègues qui souhaiteraient éventuellement effectuer leurs taches professionnelles nonobstant le présent mot d'ordre.

Comptant sur votre détermination et votre indéfectible soutien, le Bureau Exécutif vous prie de rester mobilisés dans le piquet de grève et d'informer le Bureau de tout acte qui pourrait être initié par vos hiérarchiques respectifs ou toute personne extérieure à l'entreprise, dans le but d'entraver le droit constitutionnel de grève reconnu à tout salarié ou de rendre inefficace et sans impact ladite grève.