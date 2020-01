Afrique: Imane Ayissi et l'Afrique au sommet de la mode

Pour la première fois dans l'histoire de la semaine de la haute couture, qui se tient en ce moment à Paris, un styliste subsaharien est au programme. Imane Ayissi, Camerounais, présente sa collection ce jeudi 23 janvier.

C'est donc une grande première et une très bonne nouvelle ! Pour la première fois dans l'histoire de la semaine de la haute couture, qui se déroule en ce mois de janvier dans la capitale française, un styliste subsaharien va présenter des vêtements. Cet homme c'est Imane Ayissi. Camerounais, il sera sur le devant de la scène ce jeudi 23 janvier, parmi ceux qu'on considère souvent comme les plus grand couturiers du monde.

Avant ce défilé, dans son atelier à Paris, l'homme de 58 ans confie ses émotions. "Je suis très ému, très content, très fier, très honoré. C'est la première fois que l'Afrique subsaharienne est présente", insiste-t-il. "Il faut le célébrer ! Il était temps que ça arrive dans la grand-messe de la mode. C'est l'histoire qui s'écrit là, une nouvelle page avec les Africains."

Une mère Miss Cameroun

Une histoire que l'artiste aux multiples talents a débuté au Cameroun, il y a bien longtemps, en confectionnant des robes pour sa mère, Miss Cameroun, dans les années 60. Il sera ensuite danseur pour le Ballet national du Cameroun ou aux côtés du chanteur français Yannick Noah.

Aujourd'hui, avec ses collections, il est un peu ambassadeur du continent. Ici, ce sont des croquis de différents vêtements d'une collection pour le cinquantième anniversaire des indépendances qui sont sur la table. "Les robes trapèzes rappellent les années 60", explique-t-il. "Il y a des motifs, de l'argent, du pouvoir. Et là on a le masque, la culture ... Et là les plantes, les feuilles, c'est l'environnement."

Et n'allez pas dire à Imane Ayissi que la mode africaine se résume à des grands motifs, des couleurs vives et au wax ! "C'est une bêtise ! C'est comme si vous disiez que la mode française ou allemande, c'est le noir ! Je dis non ! Ce sont les colons qui l'ont apporté", explique-t-il. Il insiste lui pour montrer des vêtements variés, par les couleurs ou les matériaux. Des Tie and dye du Cameroun, des pagnes du Ghana ou de Côte d'Ivoire ou encore des vêtements en Obom, ce tissu à base de fibres d'écorces.

Et Imane Ayissi réserve des surprises pour ce jeudi.... "Je n'ai pas tout dévoilé encore ... Mais j'adore les choses un peu mystiques, un peu sorcières sur les bords. Et un peu de grigris ça ne fait pas mal !", plainsante-t-il. Sa collection est d'ailleurs baptisée "Akouma", "richesse". Comme celle qu'il devrait à coup sûr apporter sur les podiums de la mode.