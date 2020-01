Cote d'Ivoire: Injustices à la Fonction publique - 19 syndicats en grève ce matin

Le Mouvement d'action contre la grande injustice sociale (Macgi) regroupant 19 syndicats commence une grève de sept jours. Ce mouvement lié à la Fonction publique entend démarrer son débrayage ce matin jeudi 23 janvier 2020.

Si la grève est effective, elle est censée prendre fin le 31 janvier 2020. Au titre des revendications, ces agents de la Fonction publique évoquent ces points.

« L'extension du bénéfice de l'indemnité de logement aux fonctionnaires et agents de l'Etat qui en sont exclus, l'instauration de primes à des départements ministériels dont les fonctionnaires et agents sont exclus du bénéfice de cet avantage, le rapport des sanctions abusives prises contre les camarades syndicalistes des ministères en charge de la Construction et des Affaires Etrangères, la création d'un profil de carrière pour les personnels qui sont exclus du bénéfice de cette opportunité légitime de promotion. Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des ministères de la Culture et de la Francophonie, de la Communication et des Médias, des Affaires Etrangères, de l'Hydraulique, de l'Equipement et de l'Entretien Routier, de la Construction, du Tourisme et des Loisirs, de le Femme, de la Famille et de l'Enfant, de l'Emploi et de la Protection Sociale, de l'Agriculture et du Développement Rural, des Ressources Animales et Halieutiques, de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, de l'Environnement et du Développement Durable, mobilisez-vous. Le Maggi vous appelle à arrêter le travail de façon effective et à déserter les services du 23 ou 31 janvier 2020 ».

Déclaration signée par Ouattara Ibrahim, président du collège des secrétaires généraux du Macgi. Il faut rappeler que le Syndicat national des enseignants et des personnels du privé laïc de Côte d'Ivoire (Synepplaci) est également en grève depuis le mardi dernier.