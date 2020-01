Afrique: Éliminatoires Mondial 2022 Qatar - La Guinée et le Maroc pour le sprint final !

Le tirage au sort du tour qualificatif pour la coupe du Monde 2022 s'est déroulé tout à l'heure au Caire en Égypte. La Guinée hérite du groupe I avec le Maroc, la Guinée Bissau et le Soudan.

Un tirage au sort qui laisse tous les observateurs attentifs sur le choc entre le Maroc et la Guinée. Il est bien vrai que toutes les équipes seront sur le même pied d'égalité pour entamer ces éliminatoires, mais le Maroc et la Guinée feront office de favoris et la qualification.

La qualification se jouera entre ces deux nations, sauf que l'équation de petite équipe est à écarter en matière de football.

Ce tirage au sort même s'il est abordable pour la Guinée et ses nombreux supporters et connaisseurs du cuir rond, il restera de remporter tous les matches à domicile et surtout faire un meilleur résultat à l'extérieur, notamment au Soudan et en Guinée Bissau.

La Guinée n'a souvent pas réussi à faire un bon résultat dans les pays arabes. Et ces éliminatoires pourront être un déclic pour les coéquipiers du joueur de Liverpool Naby Keita

Aux poulains du coach français Didier Six de faire la différences lors de ces éliminatoires qui démarrent en juin.