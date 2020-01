Algérie: Salon international d'agriculture "Agribio 2020" - 50 exposants à Oran

Cinquante exposants prennent part à la cinquième édition du salon international d'agriculture "Agribio 2020" ouverte mercredi au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran.

Prennent part à cette manifestation plusieurs entreprises nationales spécialisées dans différents métiers agricoles en Algérie, une société tunisienne, des laboratoires et des associations professionnelles activant dans le domaine agricole, a indiqué Zaki Soufi, chargé de l'information du salon, organisé par l'agence de communication "Exposium Events".

Un grand stand est réservé dans ce salon, qui se poursuivra jusqu'au 25 janvier, aux entreprises spécialisées dans la production et la commercialisation d'aliments, notamment pour la volaille, ainsi que les équipements utilisés en aviculture et élevage de vaches laitières et autres de traitement phytosanitaire en arboriculture fruitière et en transformation de l'huile d'olive.

Cette édition constitue une occasion pour présenter certaines activités agricoles qui ont une présence dans le monde de l'agriculture en Algérie durant ces dernières années, notamment la culture du safran et la cuniculture.A ce propos, le président de l'association nationale "nouvelle génération d'éleveurs de lapins" a signalé que cet événement est une opportunité pour introduire ce type d'activité agricole, la diffusion de la culture de consommation de la viande de lapin et la diversification du marché de la viande blanche à l'échelle nationale.

Par ailleurs, le visiteur du salon a l'occasion de découvrir le musée de l'agriculture de Sidi Bel-Abbes qui comprend une collection de pièces rares et uniques de matériel et machines agricoles, ainsi qu'un espace réservé à une ferme qui est "un jardin zoologique" que les élèves des écoles d'Oran pourront visiter.Dans le programme de cette édition, figure une série de communications devant traiter de différents thèmes dont "Perspectives de développement de la culture fourragère", "La qualité du lait cru" et "La gestion technique d'aviculture".