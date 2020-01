Madagascar/Congo-Kinshasa: Mondial Qatar 2022 - La RDC partage le groupe avec Madagascar, Bénin et Tanzanie

Les Léopards affronteront les Ecureuils du Bénin, les Barea de Madagascar et le Taifa Stars de la Tanzanie en phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du monde de football Qatar 2022.

Après la répartition des pays dans différents chapeaux, la Fifa a procédé, via les confédérations, au tirage au sort pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 prévue au Qatar. La Confédération africaine de football (CAF) a donc procédé, le mardi 21 janvier, au Caire en Egypte au tirage au sort pour la zone Afrique. La République démocratique du Congo (RDC), placée dans le premier chapeau composé du top 10 des pays sur le continent, se retrouve dans le groupe J, étant en fait tête de série devant le Bénin (84e rang mondial), Madagascar (91e rang mondial) et la Tanzanie (134e rang mondial).

Mais chaque pays viendra pour prendre la première et unique place qualificative pour le tour suivant. L'on rappelle illico que les Barea de Madagascar avaient barré la route des quarts de finale aux Léopards de la RDC à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Egypte 2019, aux tirs au but après un nul de deux buts partout à la fin du temps réglementaire. Le Bénin sera aussi un adversaire sérieux pour la RDC. A la CAN 2019, les Ecureuils béninois ont réussi à s'extirper de la phase des poules après avoir éliminé les Lions d'Atlas du Maroc, mais battus en quarts de finale par les Lions de la Teranga du Sénégal finalistes malheureux face aux Fennecs d'Algérie.

Enfin, le dernier adversaire du groupe, la Tanzanie sera à prendre très au sérieux par le staff technique des Léopards conduits par le sélectionneur Christian N'sengi Biembe. L'équipe tanzanienne dispose d'une arme non négligeable, le buteur Mbwana Ali Samatha, ancien joueur du TP Mazembe transféré en ce mercato d'hiver de Genk en Belgique à Aston Villa en Premier League anglaise considérée actuellement comme le meilleur championnat au monde. Les Léopards devront être prêts à chaque match qui se jouera comme une finale, aussi à domicile que chez l'adversaire. Plusieurs jeunes binationaux sont entrés de se révéler au public en Europe, et d'autres manifestent leur désir de porter le maillot des Léopards de la RDC. Christian Nsengi aura du temps pour jauger chaque joueur avant de l'appeler en sélection, avec l'ambition ultime de se qualifier pour la Coupe du monde.

L'on note que les deux premières journées des éliminatoires se jouent en octobre et novembre 2020. La troisième et quatrième journées auront lieu en mars 2021. La cinquième et la sixième journées sont prévus pour septembre et octobre 2021. Les premiers de dix groupes des éliminatoires se qualifieront pour des matchs de barrages. Et les cinq vainqueurs de barrages obtiendront de facto leur ticket pour le Qatar où le Mondial se déroulera pour la première fois de l'histoire du 21 novembre au 18 décembre 2022, et non en été (juin et juillet) comme cela a été le cas depuis toujours. Les contraintes climatiques ont obligé la Fifa a modifié son calendrier et plusieurs dates du reste ont été bougées. La CAF, pour sa part, a été amenée à ramener l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations en janvier et février. Ce sera le cas pour la CAN 2021 pour éviter la saison pluvieuse en juin et juillet au Cameroun.