Algérie: 26e opération de relogement à Alger - 108 familles relogées dans des appartements neufs

Alger — Cent-huit (108) familles occupant des habitations précaires et des terrasses d'immeubles au niveau des circonscriptions administratives de Sidi M'hamed, Bab El Oued et Birtouta, ont été relogées mercredi, dans le cadre de la 1ère étape de la 26e opération de relogement à Alger, a-t-on constaté.

A cette occasion, les walis délégués ont supervisé l'opération de relogement de 108 familles occupant des terrasses d'immeubles et des habitations menaçant ruine à travers les communes d'Alger centre et d'El Madania relevant de la circonscription administrative de Sidi M'hamed, la commune de la Casbah relevant de la circonscription administrative de BabEl Oued, et celles de Tessala El Merdja et d'Ouled Chebel relevant de la circonscription de Birtouta.

Les familles relogées ont bénéficié de logements publics locatifs (LPL) au niveau des deux cités 1988 et 2400 Logements dans la commune d'Ouled Fayet (Alger Ouest), et ce dans le cadre de la mise en œuvre du programme de relogement de la wilaya d'Alger.S'exprimant dans ce cadre, la présidente de l'Assemblée populaire communale (APC) d'El Madania, Habiba Ben Salem a fait savoir que sa collectivité avait bénéficié d'un quota de 72 familles dans le cadre de cette opération, dont 69 familles issues de Diar El-Mahçoul et 3 autres habitant "Haï Essalam".La commune d'Alger Centre a bénéficié, quant à elle, du relogement d'une famille de 4 personnes qui occupait un véhicule abandonné, a précisé Fouzia Naama, wali délégué de la circonscription administrative de Sidi M'Hamed.

L'opération de relogement au niveau de sa circonscription administrative se poursuivra dans les prochains jours pour le reste des familles de Diar El-Mahçoul et d'autres quartiers d'Alger-centre, a fait savoir Mme Naama, précisant que les services de la wilaya élimineront directement les extensions anarchiques installées par des citoyens autour des immeubles.La responsable a affirmé que l'opération avait permis la récupération d'une importante assiette foncière à Haï Essalam après l'éradication du bidonville qui s'y trouvait depuis de longues années, précisant que le terrain récupéré sera aménagé en aire de jeux et de loisirs au profit de la population locale dans une quinzaine de jours.Pour sa part, le président de l'APC d'Alger centre, Abdelhakim Bettache, a indiqué que 45 familles occupant des terrasses et des caves d'immeubles en plus des familles de cinq (5) bâtiments vétustes sis à la rue des frères Benaïssa et à Telemly étaient en attente de relogement

L'APC de la Casbah a bénéficié, quant à elle, du relogement de 17 familles qui vivaient au 10 rue Benchouikh, selon son président, Amar Zetili, qui a signalé qu'une seule famille n'avait pas encore été relogée, son éligibilité n'ayant pas encore été établie.Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, avait annoncé en début de semaine la distribution de 3.000 logements publics locatifs (LPL) à travers toutes les circonscriptions administratives de la capitale, en priorité aux familles vivant dans des habitations précaires et des terrasses d'immeubles