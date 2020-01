Algérie: "Wassiet El Hattab", nouvelle pièce théâtrale de l'association "El Masrah El Hor" (Milev 86)

Mila — Les activités de l'association "El Masrah El Hor" (Milev 86) ont été renforcées par une nouvelle production théâtrale destinée aux enfants, intitulée "Wassiet El Hattab" a indiqué, mercredi, le président de l'association, Réda Boulebsir.

A ce propos, la même source a affirmé, à l'APS, que cette association a achevé les préparatifs de cette nouvelle œuvre théâtrale, produite en coopération avec l'atelier d'art dramatique de la Maison de la culture Mebarek El Mili de Mila en décembre dernier et s'apprête actuellement prête à la présenter au public.Cette pièce représente la quatrième œuvre destinée aux enfants produite par cette association locale, activant dans le domaine du théâtre depuis des années à Mila, en plus d'un certain nombre d'autres d'œuvres théâtrales pour adultes.Le texte et la réalisation de la pièce "Wassiet El Hattab" sont l'œuvre du président de l'association, l'artiste Réda Boulebsir, en plus de la participation de 3 autres artistes de la même association à savoir Ali Sebti, incarnant la figure paternelle du père bûcheron (El Hattab), Haroun Zegrour le rôle du fils (Ali) et Mohamed Amine Dahmani celui du second fils (Chaâbane).

Ce travail, selon le réalisateur et président de la même association, vise à "souligner la nécessité de perpétuer les principes et les valeurs qui caractérisent notre société pour assurer la cohésion de ses membres à partir de la cellule familiale".Parmi les valeurs sur lesquelles ce travail s'est focalisé, il y a celles de l'entraide, l'affection et l'amour entre les membres d'une même famille, en plus de la mission primordiale de la famille dans l'épanouissement des individus à travers les aspects éducatifs et culturels ainsi que la sensibilisation.

Selon le président de l'association "El Masrah El Hor" (Milev 86), cette œuvre sera présentée "à la fin de cette semaine" dans le cadre d'une tournée artistique à travers plusieurs wilayas du pays, précisant que la première aura lieu dans la wilaya de Souk Ahras.La même source a souligné, par ailleurs, que son association se concentre actuellement sur les œuvres théâtrales destinées à l'enfant, justifiant cela par le fait que le public local apprécie particulièrement le théâtre pour enfants.