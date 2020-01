Algérie: Publication de l'ouvrage "l'administration électronique, un système technique et humain intégré"

Mascara — Un ouvrage intitulé "administration électronique, système technique et humain intégré" vient d'être publié par Dr Djamel Derir, chercheur en information et communication, a-t-on appris mercredi de l'auteur.

Dr Derir a souligné que cet ouvrage, édité en Algérie par la maison d'édition "Oussama" et à l'étranger par "Dar Noubala" de Jordanie, traite de la gestion électronique en tant que système technique et humain intégré et tente de répondre en quatre chapitres à des questionnements ayant fait l'objet de débat de spécialistes, dont celui ayant trait à la nature de la gestion électronique, qui constitue une rupture avec les pratiques administratives ou une continuité.

L'auteur, qui est chargé de la communication à la direction opérationnelle "Algérie Télécom" de Mascara a fait savoir que son ouvrage de 224 pages vise à mettre en évidence les raisons de la transition vers une gestion électronique, tout en expliquant les étapes et les pas importants à franchir et les éléments de base à fournir.

Djamel Derir a indiqué, dans son livre, que les cartes biométriques, la télévision interactive et les téléphones portables peuvent être des technologies permettant l'intégration des transactions électroniques dans la vie quotidienne avec l'adaptation des membres de la société et les organisations pour accepter cette transition comme une des clés principale du succès dans toute initiative dans ce domaine.

Dr Djamel Derir, titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication (spécialité communication institutionnelle) de l'Université d'Alger 3, a contribué à la rédaction de plusieurs ouvrages collectifs, dont "l'enseignant universitaire entre le livre électronique et celui en papier", "l'impact de l'adoption du système biométrique pour la ressource humaine dans l'administration électronique" et "la gestion électronique comme mécanisme de réforme du service public".