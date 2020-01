Algérie: Sétif - Démantèlement d'un réseau criminel et saisie de 4 kg de kif traité

Setif — Les services de la sûreté de la wilaya de Sétif ont réussi à démanteler un réseau criminel composé de 3 personnes, spécialisé dans le trafic de drogue, et procédé également à la saisie de 4 kg de kif traité, a-t-on appris mercredi de ce corps de sécurité.

Dans une déclaration à l'APS, le responsable de la communication de la sûreté de wilaya, le commissaire de police, Abdelouahab Aissani, a affirmé que cette opération a été effectuée suite à des informations alertant les officiers de la 15ème sûreté urbaine de la sûreté de wilaya des activités de 3 personnes spécialisées dans le trafic et la vente de drogue dans la ville de Sétif.

Il a ajouté que ces informations ont permis de procéder à des investigations approfondies ayant abouti à l'identification des personnes impliquées, âgées entre 30 et 46 ans, et à leur arrestation, en plus de la saisie des 4 kg de kif traité et une somme d'argent dépassant les 240 millions de dinars correspondant au montant de la vente de drogue.Après avoir achevé toutes les procédures judiciaires nécessaires, un dossier pénal a été établi pour "possession et vente illégale de drogue", a précisé par ailleurs la même source, soulignant que les 3 mis en cause ont été déférés devant les autorités judiciaires compétentes.