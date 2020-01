Algérie: Sécurisation des routes - Plus de 2000 patrouilles héliportées en 2019

Alger — La direction des Unités aériennes de la Sûreté nationale (UASN) a opéré, en 2019, plus de 2.000 patrouilles héliportées en vue d'assurer la sécurité de la circulation sur les routes et de différentes activités culturelles et sportives au niveau national.

S'exprimant lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan des activités des UASN en 2019, le directeur des UASN, le Commissaire divisionnaire Abdelmadjid Yahiaoui a précisé que la mission de ces patrouilles héliportées était la préservation de la sûreté publique et la sécurisation des manifestations sportives et culturelle, ainsi que les marches populaires en vue de renforcer la protection sécuritaire des citoyens.Elles ont pour objectif également le perfectionnement de la formation et de la qualification des pilotes d'hélicoptères, a-t-il ajouté précisant que des techniciens algériens qualifiés assurent la maintenance des hélicoptères, dotés de moyens sophistiqués et modernes, pour la détermination des points noirs sur la route.

Rappelant le déploiement de ces unités aériennes à travers le territoire national, à l'instar d'Oran à l'Ouest du pays, le Commissaire divisionnaire Yahiaoui a annoncé l'ouverture "prochaine" d'une nouvelle unité dans la wilaya de Constantine.Il a mis en avant, à ce propos, l'importance de renforcer le corps de la Sûreté nationale par ces unités aériennes pour être au diapason des exigences de la situation sécuritaire et de la protection des citoyens et leurs biens.Deux-cent-soixante (260) infractions commises au niveau des rames de tramway ont été enregistrées, a-t-il rappelé. Ces unités seront déployées prochainement 24h/24h pour garantir la sécurité des citoyens et réduire le nombre d'accidents de la route, a-t-il annoncé.