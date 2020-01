Cote d'Ivoire: Ahoussou-Kouadio - "Restons sourds aux alliances contre-nature"

Nanan Ehora Tehoua, 10ème roi du Moronou a été officiellement installé sur son trône, le samedi 18 janvier 2020, au cours d'une cérémonie à la place publique de Bongouanou.

Cette cérémonie de couronnement alliant tradition et modernité a été rehaussée de la présence du Vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan, de Jeannot Kouadio-Ahoussou, président du Sénat, de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité.

« Nanan Ehora Tehoua est le nouveau dépositaire du siège et des insignes royaux du Moronou, dont l'intronisation, avant a eu le 24 mai 2019 Bongouanou.

Le rôle de nos rois et chefs traditionnels dans la société ivoirienne a été renforcé, avec la loi nº2014-428 du 11 juillet 2014 portant Statut des rois et chefs traditionnels, qui offre une légitimité plus grande.

C'est pourquoi la Nation toute entière attend que nos rois et chefs traditionnels étendent et intensifient leurs actions de prévention, de médiation et de contribution à la gestion des conflits .

Je voudrais saluer l'important travail du collectif des chefs traditionnels du Moronou et des cadres de la région, qui a permis d'aboutir à cette cérémonie.

C'est dire que dans l'union et le dialogue, il est possible de faire de grandes et de belles choses. Je me félicite que le consensus ait présidé au choix de Nanan Ehora Tehoua, indispensable pour conférer toute légitimité au roi, gardien des us et coutumes du royaume Morofouê.

Je voudrais en conséquence inviter tout le peuple du Moronou à demeurer uni autour du nouveau roi, Nanan Ehora Tehoua et surtout à regarder tous dans la même direction, celle de la consolidation et du rayonnement de votre royaume.

Je suis certain que vous serez pour votre brave peuple, un acteur de paix, de cohésion sociale, de développement et de vivre ensemble . À quelques mois de la grande échéance électorale pour notre pays, il est urgent et nécessaire de faire de la paix une priorité afin de parer à toute éventualité.

C'est dès maintenant que nous devons tous mettre un point d'honneur à désarmer nos cœurs, nos esprits, nos langues et nos écrits.

Aujourd'hui plus que jamais, nous devons privilégier le dialogue en tout temps, comme l'a enseigné le président Félix Houphouët-Boigny », a dit Daniel Kablan Duncan qui a fait un don de 25 millions de FCA aux populations, et qui a annoncé la visite du Président de la République, Alassane Ouattara dans le Moronou, en mars 2020.

Ahoussou Jeannot aux alliés Agni : « Restons sourds aux alliances contre-nature »

En sa qualité de parrain de la cérémonie de couronnement de Nanan Ehora Tehoua, le président du Sénat ivoirien est venu à Bongouanou avec une délégation de 70 chefs traditionnels Baoulé, mais aussi avec les mains chargées de présents : deux valises contenant chacune sept pagnes baoulé de qualité royale, des bijoux et des chaussures pour le roi et son épouse. Jeannot Kouadio-Ahoussou a offert la somme de 14 millions de FCFA au roi et à son peuple et leur a dit : "Je forme le vœu que le règne de Nanan Ehora Tehoua soit placé sous le sceau de la paix .

Gardons espoir, demain nous ouvre des portes plus grandes pour les générations futures. Soyons positifs, restons sourds aux appels à la division et aux alliances contre nature ».

Sidiki Diakité au roi du Moronou "Que votre avènement soit un catalyseur"

Après avoir fait quelques rappels en mettant le roi face à ses devoirs et obligations vis-à-vis de son peuple, le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation a félicité Nanan Ehora Tehoua pour le choix porté sur sa personne pour présider aux destinées de la région du Moronou : « Que votre avènement à la tête du royaume du Moronou soit un catalyseur qui amènera votre peuple à profiter des retombées de la fulgurante croissance économique de la Côte d'lvoire ».

Au nom de la famille royale et des populations de la région du Moronou, l'ex ministre Martin Bléou a traduit sa reconnaissance et sa gratitude au Président Ouattara, au Vice-président Duncan, qui a accepté la sollicitation de l'Inspecteur général d'État, Ahoua N'doli Théophile, d'être le haut-patron de la cérémonie, à l'ensemble du parterre de personnalités qui ont effectué le déplacement et pour les dons qui ont été faits : « La République et la royauté ne sont pas opposées radicalement, les deux se rencontrent . Le roi vous remercie pour ce témoignage de solidarité et de générosité".