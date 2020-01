Congo-Kinshasa: PPRD - Ramazani Shadary rappelle aux jeunes l'espoir que Joseph Kabila fonde sur eux

Lancées le mardi 21 janvier dernier, les assises du séminaire de formation idéologique et politique des animateurs des comités communaux du PPRD ont pris fin ce mercredi 22 janvier 2020. Ce séminaire concernait essentiellement les jeunes de 24 communes de la Ville-province de Kinshasa, avant que cela s'étende à d'autres provinces du pays.

1500 jeunes ont suivi plusieurs exposés au dernier jour ayant tous comme dénominateur commun : la place de la jeunesse au sein du PPRD et les attentes de cette formation politique vis-à-vis de ceux qui, demain, prendront la relève du pays.

Dans son mot de clôture, en présence des cadres de différents organes du PPRD, le Secrétaire Permanent a rendu hommage au Président national du parti, Joseph Kabila pour avoir encouragé la tenue de ce séminaire dans la droite ligue du séminaire de Lubumbashi.

Dans son discours d'orientation à l'ouverture de ces travaux, le Secrétaire Permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadary avait rappelé aux jeunes de son parti tout l'espoir que le Président national du parti, Joseph Kabila, fonde sur eux en tant qu'avenir du pays et socle de toute bataille politique et économique.

Parmi les intervenants du jour, il y a lieu de citer les Professeurs Kaumba et Cosmas Wilungula qui ont, à tour de rôle, exposé sur les Problèmes sécuritaires du pays, et les ressources naturelles de la RDC. Mais également Mme Jacqueline Penge qui a axé son intervention sur la promotion du leadership des jeunes, suivi de l'Honorable Kokonyangi sur le code minier et enjeux politiques et géostratégiques, et l'Honorable Léonard She Okitundu concernant le Regard sur les relations entre la RDC et ses partenaires entre 2016 et 2018.

Les professeurs Aubin Minaku et Eddie Tambwe se sont appesantie sur l'Esquisse d'une loyauté en politique et la prise de parole en public.

La jeunesse et son engagement politique face aux enjeux de l'heure était exposé par Maître Ferdinand Kambere.