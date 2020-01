Burkina Faso: Compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 22 janvier 2020

communiqué de presse

CONSEIL DES MINISTRES

I. DELIBERATIONS

I.1. AU TITRE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION, LE CONSEIL A ADOPTE NEUF (09) RAPPORTS.

I.1.1. Pour le compte du ministère des Affaires étrangères et de la coopération :

- un décret portant autorisation de ratification de l'accord entre le Burkina Faso et le Saint-Siège sur le statut juridique de l'Eglise catholique au Burkina Faso.

L'adoption de ce décret permet de définir le cadre juridique de l'activité de l'Eglise catholique et ses rapports avec l'Etat burkinabè.

I.1.2. Pour le compte du ministère de l'Economie, des finances et du développement :

- un rapport relatif au Rapport statistique national (RSN) 2018, au Programme statistique national (PSN) 2020 et au Programme statistique prioritaire (PSP) 2020-2021 du Système statistique national (SSN).

Le Rapport statistique national, le Programme statistique national et le Programme statistique prioritaire 2020-2021 constituent des instruments de coordination des activités statistiques des structures publiques. Ils sont aussi des instruments de dialogue et de concertation entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques ainsi que des outils de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la statistique.

Il ressort de ce rapport que le taux d'exécution global des activités initialement programmées dans le PSN 2018 est de 67,6%.

Le PSN prévoit en 2020 la poursuite d'importantes opérations statistiques qui entrent dans le cadre d'un suivi statistique efficace du Plan national de développement économique et social (PNDES), des politiques sectorielles et des Objectifs de développement durable (ODD).

Le Programme statistique prioritaire (PSP) 2020-2021 mettra à la disposition des utilisateurs des données statistiques complètes, cohérentes et fiables.

Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions idoines pour une exécution réussie du Programme statistique national 2020 et du Programme statistique prioritaire (PSP) 2020-2021.

- un rapport relatif à un projet d'avenant au contrat de partenariat public-privé pour la modernisation et la sécurisation des titres de transport et ré-immatriculation des véhicules.

L'avenant permettra d'intégrer cinq (05) régions non prises en compte dans le contrat initial (Cascades, Centre, Centre-Nord, Centre-Sud et Plateau-Central) et de porter la production à 3 300 000 titres de transports, soit 2 000 000 de titres à renouveler et 1 300 000 nouveaux titres.

Le coût de l'avenant incluant les intérêts est de cinq milliards deux cent dix-sept millions six cent quarante-six mille cent quatre-vingt-quatorze (5 217 646 194) F CFA TTC.

Le financement est assuré par le budget de l'Etat.

- un rapport relatif à une autorisation pour la conclusion d'un contrat par la procédure d'entente directe avec le groupement d'entreprises Thalès Dis France SA et l'entreprise Information Concept (I. Concept) pour l'acquisition des kits d'enrôlement et la mise à jour de la solution informatique pour l'enrôlement au profit de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) dans le cadre du processus électoral en cours.

Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux entreprises ci-dessus citées :

- le volet livraison d'équipements et transfert de compétences sera assuré par le groupement d'entreprises Thalès Dis France SA pour un montant de quatorze milliards cinq cent quatre-vingt-sept millions sept cent cinquante-huit mille six cent douze (14 587 758 612) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de sept (07) mois ;

- le volet prestation de services (l'installation des logiciels, licences, la formation des techniciens de la CENI, des superviseurs et des opérateurs de kits, l'assistance à la CENI sur le terrain, ... ) sera conjointement assuré par le groupement d'entreprises Thalès Dis France SA et l'entreprise Information Concept (I. Concept) pour un montant de trois milliards neuf cent trente-deux millions cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent trente-un (3 932 184 531) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de sept (07) mois.

Le financement est assuré par le budget de l'Etat, exercices 2019, 2020 et 2021.

I.1.3. Pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation :

- un décret portant création d'emplois de Maîtres-assistants à l'Université Ouaga II.

L'adoption de ce décret permet la création de trois (03) emplois à l'Unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion (UFR/SEG), de quatre (04) emplois à l'Unité de formation et de recherche en sciences juridiques et politiques (UFR/SJP) et de six (06) emplois à l'Institut universitaire de formations initiale et continue (IUFIC).

I.1.4. Pour le compte du ministère de l'Agriculture et des aménagements hydro-agricoles :

- un décret portant création, composition, attributions et fonctionnement du Comité de coordination et d'orientation de l'Initiative présidentielle : « Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour ».

Cette initiative présidentielle vise à offrir à chaque enfant en milieu scolaire au moins un repas équilibré par jour. Elle constitue une innovation qui établit un lien formel entre les cantines scolaires et la production endogène des denrées alimentaires dans le but d'assurer une meilleure performance des élèves.

L'adoption de ce décret permet la création et la mise en place des organes et de cette initiative.

I.1.5. Pour le compte du ministère de la Femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire :

- un décret portant modification du décret n°2006-495/PRES/PM/MFPRE/MPF/MFB du 30 octobre 2006 portant organisation des emplois spécifiques du ministère de la Promotion de la femme.

Ce décret consacre l'obligation de prestation de serment pour tous les personnels de l'éducation féminine en fin de formation dans les écoles de l'Institut national de formation en travail social et pour ceux déjà en activité, en disponibilité ou en détachement.

L'adoption de ce décret permet aux personnels de l'éducation féminine d'exercer pleinement leurs fonctions dans le cadre des missions assignées à ce département.

I.1.6. Pour le compte du ministère des Ressources animales et halieutiques :

- un rapport relatif à l'organisation de la deuxième édition du Salon de l'élevage du Burkina Faso (SABEL).

Cette deuxième édition du SABEL se tiendra en 2020 à Ouagadougou sous le thème « Modernisation des productions animales et halieutiques pour une croissance économique intégrée et durable ».

L'objectif du SABEL est de contribuer à la promotion de l'élevage et à la valorisation des produits animaux et halieutiques à travers la création d'une plateforme de rencontres et d'échanges entre tous les acteurs de ce secteur.

I.1.7. Pour le compte du ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes :

- un décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de la formation professionnelle (ANFP).

L'adoption de ce décret permet à l'Agence nationale de la formation professionnelle (ANFP) de disposer de nouveaux textes règlementaires pour un meilleur développement des compétences techniques et professionnelles au profit de la jeunesse du Burkina Faso.

I.2. AU TITRE DE LA DYNAMISATION DES SECTEURS PORTEURS POUR L'ECONOMIE ET L'EMPLOI, LE CONSEIL A ADOPTE

Pour le compte du ministère des Infrastructures :

- un rapport relatif à des attributions de marchés pour des travaux d'entretien courant du réseau routier classé et des pistes rurales de l'année 2019 dans sept (07) régions du Burkina Faso.

Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution desdits marchés aux entreprises suivantes :

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

ROUTES BITUMEES

- Lot unique : Entreprise KANAZOE Abdoulaye et Frères (EKAF) pour un montant de cent trente-neuf millions cent trente-sept mille quarante-cinq (139 137 045) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de cinq (05) mois.

PISTES RURALES

- Lot 1 : Entreprise PHOENIX GROUP BURKINA SARL pour un montant de deux cent soixante-dix-sept millions neuf cent vingt-six mille huit cent un (277 926 801) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois ;

- Lot 2 : EGF SARL pour un montant de deux cent quatre-vingt-deux millions quatre cent mille trois cent soixante-neuf (282 400 369) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois.

ROUTES EN TERRE

- Lot 1 : SOGESB SARL pour un montant de deux cent trente-huit millions neuf cent soixante-huit mille cinq cent neuf (238 968 509) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois ;

- Lot 2 : Entreprise SORVLA, pour un montant de deux cent neuf millions trente-sept mille cent quatre-vingt-six (209 037 186) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois ;

- Lot 3 : ECKF, pour un montant de deux cent vingt-quatre millions vingt-six mille neuf cent seize (224 026 916) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois ;

- Lot 4 : FASO COMMERCE, pour un montant de cent quatre-vingt-deux millions six cent cinquante-six mille sept cent quatorze (182 656 714) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois ;

- Lot 5 : EKAMAF, pour un montant de deux cent millions six cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-douze (200 684 992) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois ;

- Lot 6 : Entreprise OBS, pour un montant de cent soixante-huit millions cinq cent vingt-deux mille quatre cent huit (168 522 408) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois ;

- Lot 7 : Entreprise BIL-CO, pour un montant de deux cent soixante un millions vingt mille six cent vingt-quatre (261 020 624) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois ;

- Lot 8 : Entreprise BONKOUNGOU Expertise, pour un montant de deux cent quatorze millions six mille cent dix-sept (214 006 117) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois ;

- Lot 9 : Entreprise VAL-CONSTRUCTIONS BURKINA SA, pour un montant de deux cent quatre-vingt-neuf millions deux cent quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante-quatre (289 284 264) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois ;

- Lot 10 : GROUPE 2SI SARL, pour un montant de deux cent quatre-vingt-seize millions trois cent vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-quatre (296 324 884) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois ;

- Lot 11 : ESDP-SA, pour un montant de deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent cinquante-cinq mille six cent quarante-huit (299 755 648) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois ;

- Lot 12 : Entreprise GTC SARL, pour un montant de cent quatre-vingt-un millions trois cent dix-sept mille trente (181 317 030) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois ;

- Lot 13 : Entreprise FABRELEC-FROID ET BATIMENT, pour un montant de cent soixante-cinq millions soixante-cinq mille sept cent quatorze (165 065 714) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois.

TRAVAUX A HAUTE INTENSITE DE MAIN D'ŒUVRE (HIMO)

- Lot unique : Entreprise GARANE VISION ET DEVELOPPEMENT (GVD), pour un montant de cinquante-trois millions cinq cent vingt-quatre mille huit cents (53 524 800) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.

REGION DU CENTRE

ROUTES BITUMEES

- Lot unique : Entreprise BATI SERVICE, pour un montant de deux cent quarante-deux millions neuf cent soixante-neuf mille six cent soixante-dix (242 969 670) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de sept (07) mois.

PISTES RURALES

- Lot unique : Entreprise COTRAP, pour un montant de trois cent dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille trente-quatre (319 989 034) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de dix (10) mois.

ROUTES EN TERRE

- Lot unique : Entreprise KANA Afrique, pour un montant de deux cent douze millions deux cent vingt-deux mille huit cent soixante-quatre (212 222 864) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

REGION DU CENTRE-EST

ROUTES BITUMEES

- Lot unique : EIB, pour un montant de quatre-vingt-trois millions sept cent quinze mille quatre cent cinquante-quatre (83 715 454) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

PISTES RURALES

- Lot 1 : Entreprise GGT Sarl, pour un montant de cent quatre-vingt-treize millions quatre mille cinq cent dix-sept (193 004 517) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de neuf (09) mois ;

- Lot 2 : Entreprise RECODIS Sarl, pour un montant de deux cent trois millions huit cent vingt mille six cent quatre-vingt-six (203 820 686) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de neuf (09) mois ;

- Lot 3 : MOAN Sarl, pour un montant de deux cent quarante-huit millions huit cent soixante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-un (248 865 481) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de neuf (09) mois ;

- Lot 4 : CO.BO.PRA Sarl, pour un montant de cent cinquante un millions neuf cent quarante-quatre mille six cent dix-huit (151 944 618) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de neuf (09) mois.

ROUTES EN TERRE

- Lot 1 : Groupement d'entreprises NOVIS BURKINA/BTS, pour un montant de deux cent dix-sept millions six cent soixante-huit mille deux cent vingt-huit (217 668 228) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de neuf (09) mois ;

- Lot 2 : Entreprise BCS, pour un montant de deux cent vingt-quatre millions cinq cent quarante-neuf mille vingt-sept (224 549 027) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de neuf (09) mois ;

- Lot 3 : Groupement LPC/ETEC, pour un montant de deux cent trente-neuf millions deux cent soixante-dix mille cent soixante-douze (239 270 172) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de neuf (09) mois ;

- Lot 4 : Entreprise TGO, pour un montant de trois cent sept millions cinquante mille cent soixante (307 050 160) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de neuf (09) mois ;

- Lot 5 : Groupement d'entreprises EKAF/ACS, pour un montant de deux cent soixante-dix millions six cent cinquante mille quatre cent vingt-neuf (270 650 429) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de neuf (09) mois ;

- Lot 6 : Entreprise STCCI Sarl, pour un montant de quatre-vingt-quinze millions cinq cent soixante-quatorze mille sept cent quarante-sept (95 574 747) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de neuf (09) mois ;

- Lot 7 : Entreprise SABA Construction Sarl, pour un montant de cent quatre-vingt-cinq millions quatre cent seize mille neuf cent quarante (185 416 940) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de neuf (09) mois.

REGION DU CENTRE-OUEST

ROUTES BITUMEES

- Lot 1 : Entreprise Générale 2 S (EG2S), pour un montant de deux cent trente-neuf millions quatre cent trente-six mille cent soixante (239 436 160) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 2 : Groupe Société Ouest Africaine de Commerce, de Génie Civil et Assimilés (Groupe SOCA) Sarl, pour un montant de cent dix millions quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cents (110 477 500) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de cinq (5) mois ;

- Lot 3 : Entreprise Complexe Commercial du Faso (C.C.F), pour un montant de cent soixante-deux millions trois cent quarante mille cinq cent soixante-cinq (162 340 565) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois ;

- Lot 4 : Entreprise des Frères KABORE (EFK) Sarl, pour un montant de soixante-deux millions huit cent cinquante-huit mille six cents (62 858 600) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de cinq (05) mois.

PISTES RURALES

- Lot 3 : Entreprise de Réalisation des Travaux d'Infrastructures (ERTI)-Burkina Sarl, pour un montant de cent un millions huit cent quatre-vingt-cinq mille trois cent trente (101 885 330) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de cinq (05) mois ;

- Lot 4 : Entreprise Burkinabé de Travaux Modernes (EBTM) Sarl, pour un montant de quatre-vingt-sept millions trois cent cinquante-six mille huit cent quarante-six (87 356 846) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de cinq (05) mois ;

- Lot 5 : Entreprise ETRAM-GECI, pour un montant de cent vingt-quatre millions neuf cent trente-six mille huit cent quarante-deux (124 936 842) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de cinq (05) mois ;

- Lot 6 : Hope Entreprises International (HEI), pour un montant de soixante-onze millions deux mille deux cent cinquante-deux (71 002 252) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de cinq (05) mois.

ROUTES EN TERRE

- Lot 5 : Etablissement NAZEMSE Edouard OUEDRAOGO, pour un montant de quatre-vingt-onze millions mille cinq cent douze (91 001 512) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de cinq (05) mois ;

- Lot 6 : Entreprise Afrique Construction Menuiseries : Bâtiments Travaux Publics (ACM/BTP), pour un montant de cent cinquante-trois millions cinq cent trente-trois mille trois cent quarante (153 533 340) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois ;

- Lot 7 : Entreprise SUPER-BAT Sarl, pour un montant de cent vingt-trois millions neuf cent cinquante-trois mille cinq cent treize (123 953 513) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de cinq (05) mois ;

- Lot 8 : Entreprise Services-Morning-Star (SMS) Sarl, pour un montant de deux cent quarante millions sept cent trente-quatre mille six cent soixante-dix (240 734 670) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 9 : BATIGRAND SARL, pour un montant de deux cent trente-quatre millions quatre cent quatre-vingt-douze mille quatre cent soixante-deux (234 492 462) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 10 : Entreprise Générale des Travaux et Services (EGTS), pour un montant de deux cent quarante-cinq millions cinq cent quatre-vingt-six mille cent soixante un (245 586 161) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 11 : Entreprise Générale SIMPORE SALIF ET FRERES (ESSAF), pour un montant de deux cent cinquante-six millions neuf cent vingt mille quatre cent quatre-vingt-six (256 920 486) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 12 : Entreprise TALENTYS International Sarl, pour un montant de deux cent vingt-cinq millions neuf cent trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatre (225 934 984) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 13 : Etablissement Rouamba Idrissa et Frères (ERIF) Sarl, pour un montant de deux cent quarante millions cent onze mille sept cent dix (240 111 710) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

TRAVAUX A HAUTE INTENSITE DE MAIN D'ŒUVRE (HIMO) SUR PISTES RURALES

- Lot 1 : Association pour la Promotion du Génie Civil (APGC), pour un montant de vingt-six millions sept cent quatre-vingt-six mille (26 786 000) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 2 : ERIMO BTP, pour un montant de quatorze millions six cent quatre mille huit cent soixante (14 604 860) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois.

TRAVAUX A HAUTE INTENSITE DE MAIN D'ŒUVRE (HIMO) SUR ROUTES EN TERRE

- Lot 1 : LA CRETTE, pour un montant de douze millions deux cent soixante-trois mille sept cent quarante (12 263 740) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois ;

- Lot 2 : Association pour la promotion de la Femme et de l'Enfant, pour un montant de onze millions trois cent vingt-huit mille (11 328 000) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois ;

- Lot 3 : CBPA, pour un montant de treize millions six cent cinquante-huit mille cinq cent (13 658 500) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de cinq (05) mois ;

- Lot 4 : Association pour la promotion de la Femme et de l'Enfant, pour un montant de onze millions quatre cent quatre-vingt-dix mille huit cent quarante (11 490 840) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de six (06) mois.

REGION DES HAUTS-BASSINS

ROUTES BITUMEES

- Lot 1 : Entreprise CST, pour un montant de deux cent trois millions quatre cent deux mille cinq cent (203 402 500) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 2 : EGKOF, pour un montant de deux cent treize millions quatre-vingt-onze mille quatre cent quatre-vingt (213 091 480) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

PISTES RURALES

- Lot 1 : Entreprise SOSAF, pour un montant de cent quatre-vingt-dix-sept millions six cent quatre-vingt-huit mille deux cent trente-deux (197 688 232) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 2 : Groupement EOOBTP/ETBTP, pour un montant de cent soixante-un millions deux cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt (161 259 980) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de sept (07) mois.

ROUTES EN TERRE CATEGORIES T2 OU T3

- Lot 1 : ECBGC, pour un montant de cent cinquante-deux millions sept cent quatre-vingt-quinze mille huit cent quarante (152 795 840) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de sept (07) mois ;

- Lot 2 : ED.SHEF, pour un montant de cent quarante-un millions trois cent soixante-onze mille quatre-vingt (141 371 080) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de sept (07) mois.

ROUTES EN TERRE CATEGORIES T3 OU T4

- Lot 1 : MONDIAL TRANSCO SARL, pour un montant de trois cent trente-un millions six cent soixante-huit mille cinq cent (331 668 500) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de neuf (09) mois ;

- Lot 2 : EMAF SARL, pour un montant de deux cent soixante-huit millions cent dix-neuf mille six cents (268 119 600) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de neuf (09) mois ;

- Lot 3 : Entreprise SOTRA-DB SA, pour un montant de deux cent quatre-vingt-quatre millions soixante-seize mille quatre cent quarante-cinq (284 076 445) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de neuf (09) mois ;

- Lot 4 : E.GE.TRA.M, pour un montant de deux cent cinquante-cinq millions quatre-vingt-dix-huit mille trois cents (255 098 300) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 5 : Entreprise ECONBA, pour un montant de deux cent sept millions deux-cent-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze (207 225 995) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 6 : Entreprise FAYZY BTP SARL, pour un montant de deux cent huit millions cinq cent sept mille huit cent quatre-vingt-huit (208 507 888) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

TRAVAUX A HAUTE INTENSITE DE MAIN D'ŒUVRE (HIMO) SUR ROUTE BITUMEE

- Lot unique : Entreprise HOUSSOUTAN CONSTRUCTION, pour un montant de vingt-cinq millions sept cent vingt-huit mille sept cent vingt (25 728 720) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de cinq (05) mois.

TRAVAUX A HAUTE INTENSITE DE MAIN D'ŒUVRE (HIMO) SUR ROUTE EN TERRE

- Lot unique : Entreprise COGESYF, pour un montant de quatorze millions trente-six mille cent (14 036 100) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de cinq (05) mois.

REGION DU NORD

ROUTES BITUMEES

- Lot unique : SOCIETE DE TRANSPORT ET D'EQUIPEMENT (STE), pour un montant de cent cinquante-six millions neuf cent dix-huit mille cent soixante-dix (156 918 170) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de sept (07) mois ;

PISTES RURALES

- Lot 1 : Entreprise SIGMA ALL TRADING, pour un montant de cent quatre-vingt-dix-huit millions six cent vingt-deux mille huit cent cinquante-sept (198 622 857) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 2 : Entreprise APPRO-MAT, pour un montant de cent quatre-vingt-douze millions sept cent un mille quatre cent soixante-neuf (192 701 469) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

ROUTES EN TERRE

- Lot 1 : Entreprise YIDIA, pour un montant de trois cent quarante-sept millions cinq cent cinquante-trois mille cinq cent quarante-deux (347 553 542) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de neuf (09) mois ;

- Lot 2 : Etablissement BOUDA SOUMAILA (EBS), pour un montant de deux cent deux millions deux cent soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-deux (202 277 582) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 3 : Société KIBSI ET FILS (SOKEF), pour un montant de deux cent trente-quatre millions quatre cent neuf mille cent soixante (234 409 160) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 4 : ENTREPRISE DE BATIMENTS ET ROUTES ISSA ET FRERES (EBRIF), pour un montant de deux cent treize millions trois cent dix mille neuf cent soixante (213 310 960) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 5 : Entreprise TOE JEAN BAPTISTE (ETJB), pour un montant de cent quatre-vingt-cinq millions cinquante-neuf mille six cent trente-six (185 059 636) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 6 : Entreprise AFRICA MINING PARTENAR (AMP), pour un montant de deux cent deux millions huit cent soixante-dix-neuf mille huit cent cinquante-quatre (202 879 854) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

TRAVAUX A HAUTE INTENSITE DE MAIN D'ŒUVRE (HIMO)

- Lot unique T1 ou T2 : Entreprise PRESTA INTERNATIONAL, pour un montant de dix-sept millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent vingt (17 698 820) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de sept (07) mois ;

- Lot unique T1 ou T2 ou Association : Association d'Eveil pour le Progrès du Burkina Faso (AEP), pour un montant de quatorze millions cinq cent quatre-vingt-six mille huit cent quarante-un (14 586 841) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de sept (07) mois.

REGION DU PLATEAU CENTRAL

PISTES RURALES

- Lot 1 : Entreprise WEND VENEM CONTRUCTION (EWVC), pour un montant de deux cent six millions cent soixante-dix-sept mille trois cent cinquante-un (206 177 351) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 2 : EKJB, pour un montant de cent onze millions six cent quatre-vingt-douze mille neuf cents (111 692 900) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 3 : Entreprise ZOTISOM SARL, pour un montant de deux cent soixante un millions cent six mille trois cent vingt-neuf (261 106 329) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 4 : AFRIQUE ABITA, pour un montant de trois cent trois millions dix mille quatre cent quarante-sept (303 010 447) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 5 : SAOH-BTP, pour un montant de deux cent soixante-dix millions trois cent sept mille six cent soixante-trois (270 307 663) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 6 : GROUPEMENT SGS/SAVAMO, pour un montant de cent quatre-vingt-cinq millions soixante-dix mille trois cent soixante-douze (185 070 372) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

ROUTES EN TERRE

- Lot 1 : Groupe Burkina Service International (GBS International), pour un montant de cent soixante-quatre millions sept cent un mille cent cinquante-cinq (164 701 155) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 2 : ETPWD SARL, pour un montant de cent quatre-vingt-huit millions cinq cent soixante-trois mille neuf cent soixante-cinq (188 563 965) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois ;

- Lot 3 : CBNTTP Sarl, pour un montant de deux cent dix-huit millions trois cent soixante-quinze mille huit cent soixante-quatorze (218 375 874) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de huit (08) mois.

ROUTES BITUMEES

- Lot unique : GROUPEMENT GC/SGTM, pour un montant de trois cent trois millions trois cent quatre-vingt-un mille trois cent quatre (303 381 304) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de cinq (05) mois.

TRAVAUX A HAUTE INTENSITE DE MAIN D'ŒUVRE (HIMO)

- Lot unique : SAWBAT International, pour un montant de vingt-neuf millions sept cent soixante-cinq mille trois cent trente-cinq (29 765 335) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de quatre (04) mois.

Le montant total des attributions, répartis en quatre-vingt-onze (91) lots, s'élève à seize milliards quatre cent seize millions cinq cent neuf mille cent soixante-sept (16 416 509 167) F CFA TTC.

Le financement est assuré par le Fonds spécial routier du Burkina (FSR-B).

II. COMMUNICATIONS ORALES

II.1. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a fait au Conseil le bilan de la participation de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, au Sommet de Pau en France, tenu le 13 janvier 2020. Au cours de ce Sommet, les chefs d'Etat du G5 Sahel et le Président français ont échangé sur la coopération et le partenariat international dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a également informé le Conseil de la cérémonie de présentation des vœux du Corps diplomatique à Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, le vendredi 24 janvier 2020.

II.2. Le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat a présenté au Conseil le bilan des mesures portant consommation des produits locaux par les structures publiques au titre de l'année 2019.

Le Conseil se félicite du changement progressif de comportements et des habitudes de consommation des institutions publiques et privées ainsi que des populations en faveur des produits « made in Burkina ».

Le Conseil invite les différents acteurs à poursuivre la consommation et la valorisation des produits locaux.

II.3. Le ministre de la Culture, des arts et du tourisme a fait au Conseil le bilan de la Conférence des ministres en charge de la Culture du G5-Sahel tenue du 15 au 17 janvier 2020 à Ouagadougou. Placée sous le thème : « Contribution de la culture à la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent au Sahel », cette conférence a permis d'adopter des résolutions en lien avec la culture pour contribuer à la recherche de solutions efficaces dans la lutte contre le terrorisme.

Le Conseil félicite l'ensemble des participants pour la réussite des travaux de cette conférence.

III. NOMINATIONS

III.1. NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES

A. AU TITRE DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE

- Madame Aïssata DIALLO/DIALLO, Mle 56 693 J, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 10ème échelon, est nommée Conseillère spéciale chargée des finances publiques ;

- Madame Lucie Héléna Carrole Bégnasso OUEDRAOGO/KANYALA, Ingénieur des travaux informatiques, 1ère classe, 5ème échelon, est nommée Directrice des services informatiques.

B. AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

- Monsieur Daouda AKABI, Mle 59 631 W, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 9ème échelon, est nommé Directeur de l'administration des finances.

C. AU TITRE DU MINISTERE DE LA SECURITE

- Monsieur Bantida Samire YONI, Mle 262 515 M, Commissaire de Police, catégorie 1, grade 1, 2ème échelon, est nommé Commandant de la Brigade centrale de la lutte contre la cybercriminalité.

D. AU TITRE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

- Monsieur Honoré ZONGO, Mle 111 157 U, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur des affaires immobilières de l'Etat ;

- Monsieur Ousmane SIDIBE, Mle 208 081 P, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur de l'équipement et des dépenses communes ;

- Monsieur Noaga Pierre Claver SOUBEIGA, Mle 32 009 G, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur du contrôle des marchés publics et des engagements financiers de la Présidence du Faso.

E. AU TITRE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

- Monsieur Rachid M. TRAORE, Mle 32 158 U, Conseiller en sciences et techniques de l'information, 1ère classe, 10ème échelon, est nommé Conseiller technique ;

- Monsieur Koumia Alassane KARAMA, Mle 88 788 T, Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Responsable du « Programme Communication » cumulativement avec ses fonctions de Directeur général des médias ;

- Monsieur Yemboini Pascal THIOMBIANO, Mle 49 579 H, Conseiller en sciences et techniques de l'information, est nommé Directeur général de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) ;

- Monsieur Mahamadi TIEGNA, Mle 118 937 J, Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur général des Editions Sidwaya.

III.2. NOMINATIONS DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Le Conseil a adopté deux (02) décrets.

Le premier décret nomme Monsieur Moumounou GNANKAMBARY, Mle 39 692 P, Administrateur des services financiers, Administrateur représentant l'Etat au titre du ministère de l'Economie, des finances et du développement au Conseil d'administration de la Loterie nationale burkinabè (LONAB), pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le second décret nomme Monsieur Moumounou GNANKAMBARY, Mle 39 692 P, Administrateur des services financiers, Président du Conseil d'administration de la Loterie nationale burkinabè (LONAB), pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le Ministre de la Communication et

des Relations avec le Parlement,

Porte-parole du gouvernement,

Rémis Fulgance DANDJINOU