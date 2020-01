Cote d'Ivoire: 7ème édition des Grands Prix du Cnad - Fologo, le Molare et des hommes de Dieu distingués

Le Comité national de distinction (Cnad) a honoré le 17 janvier plusieurs personnalités, au cours de la 7ème édition des Grands prix. Une cérémonie qui a eu pour cadre la Maison de la presse d'Abidjan (Mpa), au Plateau.

L'ancien président du Conseil économique et social, Laurent Dona Fologo, invité spécial de cette édition, a été désigné meilleur homme de paix. Plusieurs personnalités, institutions et des hommes de Dieu ont été également distingués.

Il s'agit, entre autres, du co-fondateur du Coupé-décalé, Soumahoro Moriféré alias Molare, patron de M. Group, à qui a été décerné le prix panafricain du meilleur promoteur artistique.

L'Institut universitaire d'Abidjan (Iua) a eu le prix de la meilleure université privée de Côte d'Ivoire réceptionné par l'éminent professeur Anoh Kouassi Paul, recteur dudit établissement.

Sans oublier la servante de Dieu Djè Bi Marie Kalou, distinguée meilleure femme apôtre de Côte d'Ivoire, des serviteurs de Dieu et le groupe Safamcom, meilleure institution privée de reconnaissance.

L'administrateur général du Cnad, Isidore Gauze, a expliqué que l'institution dont il a la charge, agréée en Côte d'Ivoire en 2012, se décline comme un organisme de reconnaissance du mérite de la société civile nationale et visant à décorer des institutions nationales et internationales. «

Notre mission est de distinguer les compétences et valeurs, les institutions et les hommes pour leur leadership, leurs qualités professionnelles et humaines dans tous les secteurs d'activité et célébrer les meilleurs dirigeants des institutions d'État, les personnalités institutionnelles et diplomatiques, les acteurs de la paix et du développement, les organisations religieuses et coutumières, les associations et Ong au service de l'humanité et du bien-être social ».

Pour ses efforts inlassables dans la recherche de la paix, la promotion des valeurs démocratiques, le respect des institutions républicaines, son engagement à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale, à la tolérance et à la non-violence en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, le Cnad a décerné le prix spécial du meilleur homme de paix à Laurent Dona Fologo.

« Je voudrais remercier les organisateurs de cette cérémonie et les fondateurs de ce comité national. C'est la première fois que j'assiste à une édition du Cnad. Je suis très heureux d'avoir pu prendre part à cette sympathique rencontre », a indiqué l'ancien secrétaire général du Pdci-Rda.

Très touché par cette distinction, le multicarte artiste, Le Molare, a, pour sa part, demandé à Dieu de bénir les organisateurs. Non sans assurer le promoteur de son soutien pour donner un peu plus de visibilité à l'événement.

Rappelons que le Cnad est composé de 4 Grands prix : les grands prix de la République, les grands prix du développement, les grands prix de la relance économique et les grands prix des héros de la foi.