Congo-Kinshasa: Afin de créer un monde sans drogue - Grevish Mutolo Bolamba conscientise la jeunesse sur le danger de cette substance

Dans le souci de créer une société sans drogue en République Démocratique du Congo, "l'Association non à la drogue, oui à la vie RDC" entend conscientiser la jeunesse congolaise sur le danger de cette substance qui, du reste, nuit à la santé de la population.

C'est dans ce sens que Monsieur Grevish Mutolo Bolamba, en sa qualité de Président de ladite association, a examiné leur structure, en même temps, il a évoqué le méfait de la drogue et comment peut-elle nuire la vie surtout des jeunes adolescents. A ce sujet, il dit que les jeunes sont des acteurs principaux qui occasionnent une grande chute dans la vie sociale à cause de cette substance. Aussi, a-t-il souligné, il y a même des répercussions du point de vue économique. D'où, il a invité la jeunesse d'être consciente sur le danger de la drogue.

Le Président Grevish Mutolo Bolamba a déclaré que "l'Association non à la drogue, oui à la vie RDC" est une filière de la Fondation pour un monde sans drogue. Ladite Association bénéficie d'un total soutien de cette Fondation qui est leur partenaire direct. Il a, par ailleurs, indiqué que dans la phase "non à la drogue", l'objectif est de sensibiliser un maximum de gens avec un message d'une vie sans drogue. Dans l'autre phase "oui à la vie", a-t-il dit, l'objectif spécifique est de donner espoir aux personnes qui ont quitté le monde de la drogue. «Nous donnons espoir aux personnes après avoir quitté le monde de la drogue. Ils devront maintenant intégrer, ce que nous appelons l'intégration sociale. Ces personnes sont censés d'avoir l'espoir dans leur vie. C'est pourquoi, dans le cadre de "oui à la vie, nous avons des activités comme humanitaire, sociale, éducation et santé», explique-t-il.

En outre, il a souligné que leur association est contrainte de travailler en collaboration avec le ministère de la Justice étant un service de la répression en matière de la lutte contre la drogue. Grevish Bolamba a laissé entendre que "l'Association non à la drogue, oui à la vie" est basée juste sur la prévention. Voilà pourquoi, du fait que le ministère de la Justice qui travaille dans le secteur répression, l'assistance de leur organisation auprès dudit ministère en matière de la prévention de la drogue permettrait à celui-ci d'atteindre pleinement ses objectifs de la répression.

La vérité sur la drogue

D'après Grevish Bolamba, c'est une information sur les dangers de la drogue et une initiative de prévention à l'échelle internationale lancées par la Fondation pour un monde sans drogue. La vérité sur la drogue est la plus grande initiative mondiale non gouvernementale de prévention contre la drogue. Son programme, a-t-il dit, s'appuie sur des documents efficaces et faciles à utiliser et sur des supports audiovisuels primés qui captent l'attention des jeunes notamment, retiennent leur intérêt et les encouragent à prendre position, les informent de façon qu'ils puissent décider de ne pas prendre de drogue malgré la pression de leur entourage. A l'en croire, ces documents produisent ainsi des résultats.