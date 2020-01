Madagascar: Fortes pluies - Trois régions en alerte rouge

Les populations sont priées par la DGM de se conformer aux prescriptions émises par les autorités locales.

Un bulletin émanant de la direction générale de la météorologie (22 janvier, 15h locales) fait savoir la présence d'un amas nuageux à « 105 km à l'Ouest-Nord-Ouest de Besalampy, apportant des vents à 55 km/h et des rafales à 65 km/h ». Le système se déplace vers l'Est avec une vitesse de 15km/h, annonce la direction générale de la météo (DGM). Ce système devrait ainsi « traverser la région Betsiboka, la partie Nord d'Analamanga, Alaotra Mangoro, et enfin sortir en mer dans la région Atsinanana dans la soirée ». La direction générale de la météorologie de Madagascar de noter que « il y a peu de risque que le système actuel atteigne le stade de cyclone ».

Avis. Les activités pluvio-étendues restent d'actualité. Ce sont là des propos avancés par la direction générale de la météorologie pour faire état de la situation actuelle dans la Grande île. Une situation engendrée par la zone perturbée située sur la côte de Besalampy, toujours d'après la DGM, avant d'interpeller : « malgré quelques périodes d'accalmie, les conditions météorologiques sont toujours assez dégradées avec de fortes pluies dans l'Ouest, le Nord-Ouest et les terres centrales ». La vigilance rouge a donc été décrétée pour les régions Boeny, Betsiboka et Alaotra, ainsi que pour les districts de Maintirano, Besalampy, Morafenobe, Ambatomainty, Analalava, Antsohihy, Mampikony, Boriziny et Mandritsara. L'avis d'alerte jaune a été quant à lui décrété pour Analamanga, Bongolava, Itasy, Mangoro, Ambanja et Nosy Be.