Madagascar: Karaté - Ligue Analamanga - Election du nouveau président reportée !

La DRJS avec les sections Analamanga de karaté hier à Analakely.La ligue Analamanga de karaté n'avait plus de président depuis la fin du mandat de sensei Johny Orlando Razakarisoa en 2018. Les activités ont été suspendues pour la ligue, en attendant son nouveau président.

Une nouvelle élection de la ligue Analamanga de karaté devrait avoir lieu, hier mais qui a été empêchée suite à l'intervention de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports (DRJS). En effet, les présidents des cinq sections (Ambohidratrimo, Tana Ville, Avaradrano, Ankazobe, Manjakandriana) composantes de la ligue et certains présidents des clubs étaient présents hier au Railovy Analakely pour participer à cette élection avortée. Lorsque l'on compare les contenus du texte décrivant le processus électoral de la fédération, l'élection n'avait pas abouti. Malgré la présence de la délégation ministérielle, à travers le directeur Régionale de la Jeunesse et des Sports Analamanga, Lalaina Njato Harinoro Andriamampionono, aucun représentant de la part de la Fédération Malgache de Karaté ne garantissait les résultats. D'un autre côté, il n'y avait pas eu de comité de normalisation en charge de l'élection. Ainsi, le nombre de candidats aux élections restait inconnu.

La DRJS a tenté de leur expliquer les exigences d'une telle élection. Cependant, le débat était chaud pendant une heure. Mais finalement, les présidents des sections ont été persuadés de reporter l'élection. Plus tôt, leurs représentants ont déclaré qu'ils demanderaient une réunion avec le président de la fédération la semaine prochaine et fixeraient une date exacte pour cette élection.

Quant à Johny Orlando Razakarisoa, il a effectué trois mandats en tant que président. Par contre, il n'a pas mentionné s'il serait encore candidat à sa propre succession. « Je ne suis plus le président de la ligue. Je suis juste ici pour diriger les présidents des sections. D'ailleurs, il y avait déjà eu un cas pareil à celui-ci à Tamatave mais la fédération ne l'avait pas validé. Décidément, les sections vont élaborer un comité pour préparer l'élection et de rencontrer le président de la fédération » a-t-il fait savoir. D'ailleurs, il a expliqué que les fonctions de la ligue ont été encore suspendues tandis que les sept sections sont en train de préparer leur championnat. Attendre et voir.