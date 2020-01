Tunisie/Zambie: Mondial 2020 - En marge du tirage au sort des éliminatoires - Il n'y a pas de favori

La Zambie, la Mauritanie et la Guinée équatoriale seront les adversaires de la Tunisie dans la course menant au Mondial du Qatar 2022. Il ne faut pas trop se leurrer car il n'y a pas de favori incontestable.

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde dont la phase finale aura lieu au Qatar en 2022 a été effectué il y a deux jours au Caire. La Tunisie sera dans le groupe 2 qui la mettra aux prises avec la Zambie, la Guinée équatoriale et la Mauritanie. En apparence, la mission de notre onze national semble aisée mais détrompons-nous car aujourd'hui il n'y a plus d'adversaire qu'on peut qualifier de prenable. Tout le monde peut avoir sa chance pour passer au deuxième tour décisif, tellement le niveau des équipes nationales dites de second plan s'est nettement amélioré.Prenons le cas de la Mauritanie avec laquelle notre équipe nationale a fait match nul lors de la dernière CAN organisée en Egypte.Plus encore, la Tunisie avait évité la défaite de justesse dans ce match.

Pour un travail de longue haleine

Bien évidemment, il faut terminer en première position de la poule pour accéder au deuxième et dernier tour qualificatif qui réunira les leaders des dix poules en compétition dont la moitié (5 nations) décrochera son visa pour le Qatar au terme de deux matches aller et retour dont l'adversaire de chaque équipe sera tiré au sort à la fin de la première phase. Et du coup, le chemin menant au Qatar sera long puisqu'il nécessitera six rencontres au titre de la phase des poules et deux autres matches de barrage avec un autre leader de poule.

Et étant donné que le démarrage des éliminatoires est prévu entre les 5 et 13 octobre prochain, on peut d'ores et déjà dire que la troupe de Mondher Kebaïer, le coach national, aura tout son temps pour se préparer comme il se doit et être fin prête pour bien négocier ses matches et assurer sa qualification au deuxième tour et à la phase finale.

Ce qui nous permet d'être confiants, c'est le visage très rassurant présenté par les coéquipiers de Youssef M'sakni et Wahbi Khazri. En effet, depuis l'avènement de Mondher Kebaïer à la tête de l'équipe nationale en remplacement du Français Alain Giresse, le style de jeu a littéralement changé vers le mieux quoique, sur le plan défensif, il y a encore du pain sur la planche. D'ailleurs, pour tous les spécialistes, la seule équipe dont la qualité du jeu ressemble beaucoup à celle de l'Espérance qui émerveille tout le monde jusqu'à présent, c'est le club de Tunisie. Avec sa remarquable transition entre les compartiments, les passes courtes et rapides et l'efficace permutation de postes pour ne citer que ces quelques points forts, il ne reste plus au timonier national que de peaufiner davantage tout cela.

Et pour ce faire, il faudra arrêter un bon programme de préparation qui doit comprendre beaucoup de matches amicaux contre des sparring-partners patentés, parmi lesquels des équipes africaines ayant des traits communs avec nos adversaires se doivent d'être ciblées. De surcroît, Mondher Kebaïer est appelé à tirer les enseignements des expériences passées. Il lui est nécessaire de se fixer les idées sur une ossature de base à alimenter, si nécessaire, par des joueurs performants capables d'apporter le plus. C'est que pour atteindre la perfection au niveau des automatismes et de la cohésion, les changements répétitifs sont à bannir obligatoirement.