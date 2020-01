Tunisie: Programmation de l'Institut Français de Tunisie - Pour tous les goûts

Azza Filali, romancière, médecin et philosophe présentera, ce soir, son nouveau roman attendu « Le Rideau » paru chez Nirvana Editions. La rencontre sera animée par l'universitaire Mondher Jebbari en collaboration avec la Librairie el Moez. Un soir, au théâtre, le rideau refuse de se lever. Contraints mais déboussolés, les acteurs jouent quand même. Tout comme eux, le monde chavire : chaque jour, des murailles s'élèvent, transformant les pays en contrées retranchées et hostiles... L'entrée est libre dans la limite des places disponibles.

Le ciné de l'IFT

L'Institut français de Tunisie vient de projeter le film « You Will Die At 20 » d'Amjad Abu Alala, mardi 21 janvier. Le film avait fait sensation dans le monde entier, remportant des prix lors des dernières JCC. Au Soudan, province d'Aljazira, de nos jours. Peu après la naissance de Mozamil, le chef religieux du village prédit qu'il mourra à 20 ans. Le père de l'enfant ne peut pas supporter le poids de cette malédiction et s'enfuit. Sakina élève alors seule son fils, le couvant de toutes ses attentions. Un jour, Mozamil a 19 ans.

Après une projection le 18 janvier, le film « La vérité » de Hirokazu Kore-eda a été reprogrammé le 22 janvier. Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est en plein tournage d'un film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d'une mère éternellement jeune. Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à se retrouver...

Côté arts plastiques, du 15 janvier au 29 février, l'Institut français de Sfax organise l'exposition «Au pays des couleurs» de l'artiste-peintre Aziza Guermazy née en 1991 à Sfax. La peinture s'impose à elle très tôt comme un moyen d'expression alternatif, pour exprimer ses émotions autrement. Diplômée en gestion de la relation client et artiste professionnelle depuis 2017, sa démarche artistique est imprégnée de son univers. Riche, colorée, sa peinture donne une nouvelle vision de la vie, une vérité, une vision du monde sensible et vulnérable.