Tunisie: L'Union européenne soucieuse de continuer à soutenir le processus démocratique en Tunisie

Le vice-président du Parlement européen et chef de la mission de l'Union européenne pour observer les élections présidentielles et législatives tunisiennes de 2019, Fabio Massimo Castaldo, a réaffirmé la volonté de l'Union européenne de continuer à soutenir le processus démocratique en Tunisie dans le contexte des enjeux économiques et sociaux posés, et la volonté de développer la coopération entre les deux parties dans différents domaines.

Lors d'un entretien mercredi après-midi avec le chef de gouvernement d'expédition des affaires courantes Youssef Chahed au palais de la Kasbah, au cours duquel il lui a présenté le rapport final de la mission, Castelado a souligné que le travail de la mission européenne s'inscrit dans une nouvelle approche, visant à établir un dialogue avec les autorités politiques concernées, soulignant l'étroite relation de partenariat qui unit la Tunisie et l'Union européenne, et les valeurs et principes du pluralisme, du dialogue et des droits de l'homme que partagent les deux parties.

D'autre part, le responsable européen a confirmé, selon un communiqué de la présidence du gouvernement, que sa rencontre avec Youssef Chahed a été amicale et fructueuse, au cours de laquelle les résultats des travaux de la mission ont été examinés, et la poursuite de ce volet basé sur la coopération et l'échange de vues entre la Tunisie et l'Union européenne a été confirmée.

Le chef de la délégation européenne chargée d'observer les élections a salué les efforts déployés par l'Instance Supérieure indépendante des élections pour faire de ces élections présidentielles et législatives un succès, ainsi que l'interaction positive avec les électeurs.

Le responsable européen a souligné le rôle important de la Tunisie dans le bassin méditerranéen en tant que partenaire essentiel dans la construction civilisationnelle de la région, estimant qu'elle représente un exemple dans l'application de la démocratie et pouvant rayonner sur la région arabe et africaine, indique-t-on de même source.