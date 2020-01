Tunisie: Hand - CAN 2020 - Assistance imposante

Et maintenant, à l'Angola, notre très probable adversaire de la demi-finale prévue demain vendredi .Nous le disons ,non en guise de pronostic, mais en connaissance de cause, les gars venus de contrées de Luanda ayant déjà arraché la deuxième place au classement de leur poule, juste derrière l'inamovible Egypte. Dans le même temps, celle-ci sera assurément opposée à l'Algérie ,ce qui corroborera ce que nous avons dit et répété avant même le coup d'envoi de la CAN.

Réconfortant

Sur le plan spectaculaire maintenant, tous ceux qui ont mis les pieds dans le temple de Radès depuis le démarrage de la compétition continentale ont été proprement éberlués par la présence imposante du public. Drainer jusqu'à 7 mille spectateurs pour un match de handball et en cours de semaine, relève de l'exploit .Et c'est tout à l'honneur du comité d'organisation qui a pu rapidement colmater les brèches des deux premiers jours, tout en jouant à fond la carte du marketing (spots publicitaires, affichage public, entrée gratuite des femmes et des enfants, billet cadeau sur tout achat d'un ticket, mobilisation des écoliers et lycéens ... ) Pourvu que cette effervescence populaire absolument inespérée continue de plus belle lors des deux dernières rencontres.

Algériens et Marocains en force

De tous les pays participants, les Marocains et les Algériens sont incontestablement les plus nombreux et les plus en vue, par vagues de supporters et de journalistes interposées.

Le double rêve de Boughannemi

Le bombardier n°1 du sept national, Oussama Boughannemi, vise deux lièvres à la fois: le titre africain (bien sûr )et celui du meilleur buteur de la CAN.A son compteur déjà 22 réalisations en quatre matches, et une finale en poche. Ces beaux rêves se transformeront -ils en réalité ?

En mode VIP

Outre la présence de nos deux ministres de la Jeunesse et des Sports et du Tourisme et le patron de la Cahb (Confédération africaine de handball) on a enregistré la venue du ministre gabonnais de la Jeunesse et des Sports, ainsi que la présence d'ambassadeurs des nations participantes.

La Cahb en conclave à Hammamet

Le bureau exécutif de la Cahb tiendra, aujourd'hui à l'hôtel Oceana de Hammamet, son congrès annuel sous la présidence de M. Mansouro Arem et cela avec la participation des présidents des cinq zones régionales dépendant de cette structure continentale. A l'ordre du jour de ces assises l'amendement de plusieurs articles des règlements généraux, la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de développement du handball africain et l'identification de ressources de financement parallèles. Signalons que la Cahb tiendra son congrès électif au mois d'octobre prochain.

Repos

La compétition observera aujourd'hui jeudi un repos de 24 heures.Par contre, pas de répit pour le site de Hammamet qui abrite les éliminatoires de la «Coupe du président».Instaurée pour la première fois cette année, ladite épreuve est ouverte aux sélections qui ont été éliminées dès le premier tour de la CAN.