Sénégal: Indices mensuels des prix du commerce exterieur - Un repli de 1% note en novembre dernier

Les prix des produits à l'importation ont enregistré une baisse de 1 % en novembre en comparaison de leur niveau du mois précédent. Toutefois, il est à noter un léger mieux de cette tendance baissière par un regain des coûts des produits finis destinés à la consommation finale (+5, 9 %) et autres demi-produits (+1, 4 %), souligne l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Dans le document des indices mensuels des prix du commerce extérieur, il est soutenu que «ce recul fait suite à celui des prix énergie et lubrifiant (-3,6%), du groupe alimentation-boisson-tabac (-1,9%) et des matières premières animales et végétales (-1,6%).

Comparés à leur niveau de novembre 2018, les prix des produits à l'importation ont connu une hausse de 0,3 %, tandis que sur les onze premiers mois de 2019, ils se sont relevés de 0,2 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente, fait remarquer l'Ansd.

Il est également fait état d'une augmentation de 1,4 % des prix des produits volatils à l'importation, alors que les coûts des produits sous-jacents se sont contractés de 1,2 % en novembre dernier.

Cependant, le document fait état d'une atténuation de cette tendance baissière par un regain des coûts des produits finis destinés à la consommation finale (+5, 9 %) et autres demi-produits (+1, 4 %).

Selon la source, «en comparaison de leur niveau de novembre 2018, les prix des produits volatils à l'importation ont progressé de 7, 5 %. Et sur la même période, les coûts des produits sous-jacents ont augmenté de 0,7 %, et ceux des produits volatils ont diminué de 1,9 %», peut-on lire sur le rapport.

Repli des prix à l'exportation

Parallèlement, indique la source «un repli de 3,6 % a été enregistré en novembre dernier sur les prix des produits à l'exportation, en lien notamment avec le recul des coûts de l'énergie et des lubrifiants (-9, 9 %), de celui des matières premières animales et végétales (-7, 5 %) et autres demi-produits (-2, 1 %)».

Les statisticiens d'indiquer que le renchérissement des produits finis destinés à la consommation (+11,6%) et celui de l'or industriel (+11,1%) avaient atténué le fléchissement des prix des produits à l'exportation.

Relativement, à novembre 2018, «les prix des produits à l'exportation ont enregistré un repli de 0, 5%, tandis que sur les onze premiers mois de 2019, ils se sont contractés de 0, 1%».

S'agissant des prix des produits volatils et ceux des produits sous-jacents à l'exportation, «des baisses respectives de 4,1 % et 3,6 % ont été enregistrées en novembre dernier», peut-on lire dans le document.

L'Ansd fait remarquer qu'«en novembre 2018, les prix des produits sous-jacents se sont repliés de 0, 5% et ceux des produits volatils de 0,1 %».

Tout en soulignant que sur les onze premiers mois de 2019, les produits volatils à l'exportation se sont renchéris de 4,9 % tandis que ceux des produits sous-jacents ont chuté de 1 %, détaille le rapport.