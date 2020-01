Centrafrique: Touadéra reçoit le rapport des consultations nationales

Le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, a reçu, le 22 janvier, le rapport des consultations nationales ainsi que du projet de loi sur la Commission vérité, justice, réconciliation et réparation (CVJRR), issu des recommandations des assises de Bangui.

Après huit mois de la consultation populaire à la base pouvant aboutir à la mise en place de ladite commission, le rapport final des travaux réalisés par le comité de pilotage a été remis au chef de l'Etat. La mise en place de la CVJRR est l'une des recommandations fortes du Forum de Bangui en mai 2015, et repris dans l'accord de Khartoum signé en février dernier entre le gouvernement et 14 groupes armés centrafricains.

Au total, près de 2 000 personnes ont participé à ces consultations. Victimes et membres des groupes armés ont pu s'exprimer, a expliqué la ministre de l'Action humanitaire et de la réconciliation, Virginie Baïkoua. « Vraiment, c'est un travail inclusif et en même temps il y a une démocratie participative, ceci dans le but qu'on parle le même langage et que personne ne vienne dire que 'je ne suis pas associé'. On voulait vraiment que cette fois-ci les Centrafricains parlent le même langage et que nous puissions trouver le chemin qui va nous amener vers la paix et surtout aller vers l'apaisement de cœur », a-t-elle affirmé.

Des travaux menés dans la sérénité malgré les différents évènements qui ont touché le pays l'année dernière, assure la ministre. Et d'ajouter : « Nous avons conduit ces consultations dans les sept régions de la République. Nous avons mené les consultations dans un climat apaisé et c'est ça qui a permis aux gens de s'exprimer librement. Si le processus a pris certes du temps, c'est parce que nous sommes un pays en conflit et qu'il y a des situations imprévisibles qui nous prennent de cours et aujourd'hui c'est le résultat qui compte. »

Les consultés demandent à ce que les crimes graves commis depuis la mort du président fondateur en 1959 jusqu'à 2019 soient pris en compte. Une série de recommandations ressort de ce rapport, notamment la neutralité et l'indépendance dans tout le processus de mise en place et de fonctionnement de la Commission.