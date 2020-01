Gabon: Faure Essozimna Gnassingbé reçu par Ali Bongo Ondimba à Libreville

Libreville, le 23 Janvier 2020 - Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba s'est entretenu ce jour en tête à tête avec son homologue du Togo, Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, à l'occasion d'une visite de travail et d'amitié.

Le Chef de l'Etat et son hôte ont exprimé leur volonté commune de renforcer les relations bilatérales entre le Gabon et le Togo. Ils se sont félicité de l'excellence des liens d'amitié et de fraternité qui unissent les deux pays d'une part, et de la collaboration entamée depuis 2011 entre la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) et la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) d'autre part. Soucieux du développement de leurs sous-régions respectives, les deux Chefs d'Etat ont également abordé entre autres sujets, les questions de développement économique, de piraterie maritime et de paix.

Par ailleurs, le Président de la République a tenu à féliciter son Homologue du Togo pour la réussite du Sommet international réunissant des Chefs d'Etat et consacré à la lutte contre le trafic et la consommation des faux médicaments qui s'est tenu le 18 janvier dernier à Lomé. Le Président Faure Gnassingbé s'est réjoui de cette rencontre avec son ami et frère du Gabon et a adressé ses remerciements au Chef de l'Etat pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé en terre gabonaise.