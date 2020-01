Afrique: Les Seychelles obtiennent la note la plus élevée en Afrique subsaharienne sur l'indice de corruption, selon un groupe

Transparency International a déclaré jeudi que les Seychelles avaient obtenu la note la plus élevée de la région subsaharienne dans son enquête sur l'indice de perception de la corruption de 2019.

La nation de 115 îles dans l'ouest de l'océan Indien est classée 27e sur le nouvel indice avec un score de 66 points sur 100, le même que dans l'indice 2018 quand il était classé 28.

L'indice, publié par Transparency International, basée à Berlin, mesure la perception de la corruption dans le secteur public sur une échelle de 0 à 100, où 0 est très corrompu et 100 est très propre.

Selon l'Index, alors que les Seychelles sont aux prises avec des problèmes de blanchiment d'argent, qui n'est pas mesuré par l'IPC, plusieurs lois anti-corruption ont contribué à renforcer le cadre anti-corruption du pays.

Il s'agit notamment de la récente loi sur l'accès à l'information, d'une commission anti-corruption nouvellement créée et de plus "malgré certaines restrictions, le dialogue entre la société civile et le gouvernement se fait via une plateforme nationale de la société civile".

Malgré les résultats, l'Initiative pour la transparence des Seychelles (TIS) - une organisation à but non lucratif - s'est dite préoccupée par le fait que la nation insulaire ait obtenu le même score que l'année dernière.

"Le score de 2018 a été la plus grande amélioration de score du pays au cours de la dernière décennie, passant de 60 en 2017 à 66 en 2018. Les résultats de l'enquête de 2019 montrent que nous n'avons pas amélioré le score", a déclaré Transparency Initiative Seychelles dans un communiqué.

"Le score stagnant de 66 indique que nous avons beaucoup de travail à faire pour nous assurer que l'engagement va au-delà des signatures sur les conventions et les mandats écrits et une amélioration significative de la lutte contre la corruption dans son intégralité", a ajouté l'organisation.

Transparency Initiative Seychelles a déclaré que, tout en notant et applaudissant la création de la Commission de l'information pour mettre en œuvre la loi sur l'accès à l'information et l'engagement de faire avancer le programme de partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP), «nous notons également qu'il y a une lacune dans le cadre d'une mise en œuvre efficace d'institutions et d'initiatives similaires. »

"Qu'il s'agisse d'une question de capacité ou de volonté politique - question à laquelle il reste à répondre, nous sommes fermement opposés à un environnement qui nourrit et permet à la corruption, et à ceux qui prospèrent grâce à elle, de poursuivre leurs activités comme d'habitude", a ajouté Transparency Initiative Seychelles.

Les scores des Seychelles ont été mesurés à l'aide de données provenant de quatre sources d'information distinctes - le Forum économique mondial, le Global Insight Country Risk Rating, le projet Varieties of Democracy (VDEM) et l'Economist Intelligence Unit Country Risk Rating.

Selon des experts et des hommes d'affaires, l'indice classe 180 pays et territoires en fonction de leur niveau perçu de corruption dans le secteur public. Plus des deux tiers des pays obtiennent un score inférieur à 50 sur l'IPC de cette année, avec un score moyen de 43. Comme les années précédentes, les données montrent que malgré certains progrès, la majorité des pays ne parviennent toujours pas à lutter efficacement contre la corruption dans le secteur public.

Au sommet de l'indice se trouve le Danemark avec un score de 87 sur 100, suivi de la Nouvelle-Zélande. En bas se trouve la Somalie avec un score de 9 sur 100.