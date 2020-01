Tunisie: Tarek Chérif - « Elyes Fakhfakh a la volonté d'assurer la transformation du pays »

Tarek Cherif, président de la Conect a approuvé le choix d'Elyes Fakhfakh pour la formation du nouveau gouvernement, estimant « qu'il a la volonté d'assurer la transformation du pays ». Il a toutefois, espéré « qu'il ne soit pas entravé par l'opposition ».

Tenant jeudi, une conférence de presse, à Tunis, le président de la 2ème organisation patronale du pays, a averti que « la Tunisie fait face à de grandes difficultés économiques, qui nécessitent le lancement, en urgence de réformes structurelles, sinon nous allons au désastre ».

» Aujourd'hui, nous somme à la croisée des chemins, soit nous lançons les réformes nécessaires, qui sont douloureuses, soit la situation va s'aggraver davantage. Le nouveau gouvernement doit faire preuve d'audace, dans ce contexte délicat « , a-t-il affirmé.

D'après lui, afin de réussir ces réformes, il faut établir un consensus avec les parties sociales et s'assurer, par la même, de l'adhésion de la population, et ce, en expliquant aux citoyens la nécessité et l'intérêt de ces réformes.

Parmi les réformes urgentes, il a réitéré l'impératif d'instaurer un partenariat public privé efficace, permettant d'alléger le fardeau des entreprises publiques, » qui pèsent plus de 1 milliard de dinars, sur le budget de l'Etat « . Il ne s'agit pas de privatiser ces sociétés, mais plutôt, d'assurer un partenariat avec le privé, afin d'optimiser et améliorer la gouvernance et la gestion de ces sociétés.