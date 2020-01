Tunisie: Malgré l'existence de 48 structures publiques en charge des statistiques, l'information manque toujours

Tunis — La Tunisie dispose de 48 structures publiques des statistiques à l'instar du CNS et l'Institut national des statistiques, alors que la France ( pays plus peuplé que la Tunisie) ne compte que 16 structures, a indiqué jeudi, la Présidente du Conseil national de la statistique (CNS), Lamia Zrib.

Cependant, la production de données statistiques par les structures tunisiennes qui sont concentrées dans la capitale, demeure faible avec 30% des données produites, alors que l'INS assure à lui seul, la production de 70% de l'ensemble des informations statistiques.Zribi a expliqué que la faiblesse de ces structures est due aux ressources humaines, matérielles et techniques limitées mises à leur disposition, la migration des compétences dans ce domaine, l'absence de formation continue et le nombre limité des institutions de formation spécialisées dans ce domaine.En ce qui concerne la transparence de l'information statistique, la responsable a affirmé la fiabilité de l'information statistique, précisant qu'il n'y a pas d'influence politique significative sur les informations statistiques et qu'aucun chiffre ou une information n'a été changée suite à une pression politique ».

L'atelier représente une occasion pour lancer un programme de restructuration des structures publiques de la statistique en s'appuyant sur certaines expériences européennes en vue de répondre aux exigences du développement intégré et durable, d'après la présidente du CNS.Pour sa part, le ministre des Finances et de Développement, de l'investissement et de la coopération internationale par intérim, Mohamed Ridha Chalghoum a mis l'accent sur l'importance des informations statistiques de qualité et crédible dans la conception des politiques de développement.

Ces informations permettent, selon lui, de diagnostiquer la réalité et d'élaborer des programmes et d'assurer le suivi de leur mise en œuvre et leur évaluation.Il a avancé qu'un projet de loi relatif au développement de l'information statistique est en cours d'élaboration et il sera soumis par la Présidence du Gouvernement à l'Assemblée des représentants du peuple(ARP).La manifestation qui pour thème: "la gouvernance du service statistique public : restructuration des structures statistiques publiques",est organisé par le CNS en coopération avec l'Union Européenne.