Maroc: La voiture solaire prend la lumière

En matière de mobilité écologique et durable, les voitures électriques sont des vedettes. Mais peut-être plus pour longtemps. A présent, c'est un tout autre moyen de locomotion qui pourrait leur damer le pion, à savoir la voiture solaire.

Alimentée par des cellules photovoltaïques, la première voiture solaire de l'histoire date du 31 août 1955. Elle a été présentée dans le cadre du Salon de l'auto General Motors Powerama à Chicago par William G. Cobb, de General Motors Corp. (GM). La «Sunmobile» était miniature. Elle ne dépassait pas les 15 pouces de long.

Plus d'un demi-siècle plus tard, la Mines Rabat Solar Team a dévoilé sa 3ème voiture solaire. Fruit d'un travail obstiné, on doit l'Eldorado 3, troisième prototype après Fennec et Eleadora1, à un défi qu'une équipe d'étudiants ingénieurs s'est lancé il y a quelques années de cela. Confortée dans son entreprise par les échos favorables reçus après avoir exposé les deux premiers prototypes aux Moroccan Solar Race Challenge ainsi que le Somabay Egyptian Solar Challenge en 2017, la Mines Rabat Solar Team a redoublé d'efforts pour achever un véhicule que les membres de l'équipe décrivent comme «prometteur, alliant innovation et performances».

Pour ces étudiants ingénieurs «Eleadora2 est un exploit sans précédent, à même de s'étalonner et surtout de devancer les grands enjeux qui attendent les voitures solaires d'aujourd'hui et de demain». Armés d'une inébranlable détermination, ils ont su convaincre de nombreux partenaires afin d'appuyer leur projet. Un projet auquel ils prêtent un avenir brillant : «Concurrentiel, ce véhicule permettra à l'équipe d'aller à la conquête du podium des compétitions les plus sélectives au monde».