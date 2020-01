Madagascar: Kick-boxing / Fédération - Deux sommets africains et deux mondiaux dans le viseur

La fédération veut bien rebondir après une saison privée de sortie internationale. L'équipe de la fédération malgache de kick-boxing et disciplines associées aura du pain sur la planche cette année. Quatre compétitions internationales figurent dans son programme d'activités dont deux continentales et deux mondiales.

La plus proche sera les championnats d'Afrique seniors en full-contact et low-kick qui se tiendront au Cameroun du 21 au 26 avril. Et les sommets africains en K1 Rules et combat sur tatami se dérouleront à Pretoria en Afrique du Sud les 25 et 26 juillet. «Nous aurons deux compétitions d'envergure nationale pour détecter et sélectionner les membres de l'équipe nationale », souligne le directeur technique national, Anigaël Gastros Maronirina.

Le premier test se fera lors du « Grand combat de défi », programmé le 7 mars au palais des sports à Mahamasina. Et le deuxième décisif est les championnats de Madagascar seniors et juniors à Fianarantsoa du 26 au 29 mars.

«On va garder les anciens membres de l'équipe nationale... Et on va aussi repérer des jeunes qui pourront créer la surprises », poursuit le premier responsable technique de la discipline.

Expérience et fraicheur

«Nous envisageons de présenter douze combattants comme nous l'avions fait en 2018 au Cameroun... Nous comptons rééditer l'exploit lors de notre participation il y a deux ans en ramenant douze médailles en alignant autant de combattants », lance le directeur technique national. Lors de la dernière participation malgache au sommet africain en 2018, Madagascar avait raflé six médailles, deux d'argent et quatre de bronze.

Les artisans de ces titres continentaux sont entre autres Vazaha (-51kg), Lavakely (-54kg), Tahiry (-57kg), Jimmy (-67kg) chez els garçons et deux autres chez les filles remportés par Fahendrena (-56kg) et Faratiana (-52kg). Outre ces joutes continentales, la fédération a aussi reçu deux invitations notamment pour la coupe du monde toutes disciplines en Italie du 11 au 14 juin et les championnats du monde cadets et juniors en Serbie Belgrade du 21 au 30 aout. Et pour boucler en beauté la saison, la fédération organisera une compétition internationale le 13 décembre au palais des sports à Mahamasina.