Togo: ESA forme ses enseignants au nouveau référentiel Cames

L'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) organise depuis cette rentrée académique une série de formation à l'endroit de ses enseignants ceci dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique de formation pédagogique. C'est dans cette optique les enseignants de l'ESA ont suivi le samedi 18 Janvier 2020 pour la deuxième fois au cours de cette année académique une formation sur le thème :« Comment enseigner dans le système Cames », décrypté par le Professeur Raphael NKAKLEU, Directeur du CERAME, ESSEC de l'Université de Douala au Cameroun, Professeur Agrégé de Cames. La rencontre s'est déroulée dans l'Amphi 500, Michel Levasseur à l'ESA Agoè.

Ils étaient près de cent cinquante enseignants vacataires à ESA à bénéficier de cette formation en vue d'acquérir des outils nécessaires pouvant leur permettre de mieux préparer leurs supports de cours, d'améliorer leur manière de dispenser dorénavant leurs cours aux étudiants et ensuite de revoir leur méthode d'évaluation des étudiants à l'issue de cette formation. Et pour amener les participants à mieux appréhender la quintessence du sujet inscrit à l'ordre du jour, l'orateur, Maitre de Conférence Agrégé de Cames s'est appesanti sur un cas pratique, l'enseignement par la méthode de cas, une nouvelle approche d'enseignement du nouveau Référentiel Cames. Dans son module introductif, le conférencier a décortiqué, le système d'enseignement comme recommandé par le nouveau Référentiel Cames, les différents outils préconisés pour mieux enseigner dans l'espace Cames.

Les programmes d'enseignement dans le système Cames édicté par le nouveau Référentiel, les outils adéquats mis à la disposition des enseignants ainsi que et leurs meilleures utilisations. Le premier module développé est consacré à la conception de cours selon les règles Cames. Pour y arriver, une démarche s'impose à l'enseignant, notamment l'analyse du syllabus, la recherche documentaire, l'analyse documentaire, la conception du plan de cours, la rédaction du support de cours, la conception du power point et les notes de lecture (Travaux Dirigés, Travaux Pratiques et Travaux Personnels de l'Etudiants). Abordant le plan du cours, le conférencier a explicité les différents points nécessaires que peut comporter un plan de cours.

Les objectifs de connaissance permettront d'identifier à priori ce que l'étudiant est sensé connaitre à l'issu du cours, en suite ce qu'il serait habilité à faire, à réaliser et à exécuter en termes d'objectifs de connaissance.

Dans l'élaboration du plan du cours, il faut nécessairement une cohérence entre les objectifs de connaissance, les objectifs de compétence et le contenu du cours, trois parties essentielles que l'enseignant doit prendre en compte.

Le deuxième module aborde l'enseignement par la méthode des cas. Une nouvelle approche d'enseignement dans le système Cames. Le cas est défini comme un problème auquel est confrontée une organisation ou une entreprise. C'est aussi un contexte destiné une situation concrète. C'est une mise en situation. C'est une mise contexte d'analyse du réel et de prise de décision visant à corriger des dysfonctionnements, des problèmes. C'est une présentation des situations vécues.

C'est une présentation d'une ou de plusieurs situations réelles dans le domaine des affaires ou du management. Dans son adresse aux participants à ce sujet, le Professeur Raphael NKAKLEU a énuméré les différents types de cas qui existent, avant de présenter l'utilité du cas en six points notamment la présentation de la situation décrite dans l'histoire du cas, l'identification d'un problème, les pistes de solutions, l'amélioration de la solution décrite, l'apprentissage par action, et le développement des aptitudes, des attitudes positives et compétences des étudiants.

La méthode des cas a pour définition, l'approche inductive des apprentissages basée sur les situations réelles vécues, l'expérience concrète ou directe, un matériel empirique ou expérientiel. De nos jours le travail en équipe et la pratique, l'utilisation des documents et la méthode pédagogique axée sur les étudiants constituent ce qu'on appelle la pédagogie inversée, une méthode recommandée par le nouveau Référentiel Cames aux enseignants du supérieur. Cette méthode vient remplacer celle cathedra jugée obsolète surtout dans la mise en œuvre du nouveau système de formation, le système LMD (Licence-Master-Doctorat).

Le Fondateur Directeur Général de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA), Dr Charles BIRREGAH prenant la parole à insister sur l'importance de cette formation initiée à l'endroit des enseignants de l'ESA. Cette formation permettra aux enseignants d'améliorer leur façon de concevoir et de dispensation leurs cours aux étudiants. Une nouvelle méthode à s'approprier impérativement en vue de se conformer aux nouvelles normes de Cames en vigueur. Il a réitéré son engagement à les accompagner dans la formation continue et pour leur recyclable afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes ceci dans l'intérêt d'une formation de qualité aux étudiants.

Il faut rappeler que l'ESA est un établissement privé d'enseignement supérieur au Togo et offre des formations dans le domaine tertiaire et technologique. L'ESA propose des formations de qualité avec des enseignants compétents, le tout dans cadre exceptionnel respectant les normes académiques. Au plan international, ESA a été distinguée Prix International Qualité ARCH OF EUROPE le 18 Mars 2018 à Frankfort en Allemagne par l'organisme Business Initiative Directions (BID), ESA a été distinguée Prix International QUALITY CROWN à Londres en Angleterre le 24 Novembre 2017. Sur le plan sous-régional, ESA est distinguée Meilleure Ecole la plus dynamique et la plus innovante du Secteur de la Formation dans l'espace UEMOA qui lui sera remis officiellement le 10 Novembre 2018 à Cotonou au Bénin. D'autres Prix à la Qualité sont attendus à News York aux Etats-Unis par Business Initiatives Direction (BID), à Las Vegas aux Etats-Unis par la Société Européenne de la Recherche de la Qualité le 10 Décembre 2018, à Cannes aux Etats-Unis par Business Initiatives Direction (BID), à Barcelone en Espagne la Société Européenne de la Recherche de la Qualité, à Oxford en Angleterre par Oxford Summit of Leaders le 18 Décembre 2018.

Sur le plan national, ESA a été distinguée Prix Excellence de la Qualité au Togo en le 13 Décembre 2019, Meilleure Ecole la plus dynamique et la plus innovante du secteur de l'Education au Togo en 2019, Meilleure Ecole la plus dynamique du secteur de la Formation au Togo 2019, Meilleure Ecole la plus dynamique et la plus innovante du secteur de l'Education au Togo le 16 Avril 2016.

ESA offre des formations de qualité post bac aux apprenants dans les domaines tertiaires et technologiques avec des enseignants de Classe Exceptionnelle, des Professeurs Titulaires, des Professeurs Agrégés, des Maitres de Conférences,des Maitres Assistants, des Docteurs et des Professionnels ayant plusieurs années d'expérience qui viennent de nos universités et Ecoles Partenaires.

LE CHARGE DE COMMUNICATION

N.B : Photos illustratives de la formation (en haut à gauche le formateur et en bas à gauche le Fondateur Directeur Général de l'ESA)