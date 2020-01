Maroc: Parution de l'ouvrage "Renouveau pour le Maroc" de ses coauteurs Abdelaâli Benchekroun et Nour-Eddine Saoudi

"Renouveau pour le Maroc" des coauteurs Abdelaâli Benchekroun et Nour-Eddine Saoudi, vient de paraître cette semaine aux éditions de l'imprimerie "Al Watania" à Marrakech. "Traiter l'épineuse problématique du développement économique, social et humain durable d'un pays (intégrant les aspects de bien-être, d'une vie décente et ceux environnementaux), ne peut se réduire à une approche purement économiste de modèles à puiser dans la littérature économique internationale, dominée encore aujourd'hui par le courant néolibéral", expliquent les coauteurs dans l'introduction de cet opus de 124 pages.

En leur qualité d'enseignants économistes, MM. Benchekroun et Saoudi ont de longues années d'expérience et de réflexion sur cette problématique centrale du développement économique, social et humain durable. Autre atout à l'actif de ces deux auteurs est leur qualité de consultants en économie de développement, économie sociale et solidaire, études économiques, plans de développement, emploi et formation, outre leur publication de plusieurs livres d'économie et de sociologie.

Aux yeux des coauteurs de cet ouvrage, "Renouveau pour le Maroc" arrive à point nommé avec le grand débat national sur la feuille de route économique, sociale et culturelle que la Maroc est en train de penser collectivement notamment à travers les différentes contributions de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) qui se penche sur la problématique du développement alternatif.

Dans ce contexte, "il est nécessaire et possible d'effectuer une révision profonde des orientations socioéconomiques qui prévalent, dans le but d'enclencher une dynamique de renouveau pour l'économie et la société, notamment dans les domaines de l'éducation-formation, de la production, de la finance, de la fiscalité, de la recherche & développement et des services sociaux, en plus des dimensions politiques et institutionnelles qui sous-tendent ces stratégies et ces politiques", lit-on dans l'introduction de cet ouvrage.

Cette publication qui sera bientôt traduite en arabe, avec une toile de A. Benchekroun en couverture, a été préfacée par l'économiste marocain Najib Akesbi qui révèle que "cette contribution arrive donc opportunément pour alimenter un débat qui, pour être crédible, se doit avant tout d'être large, ouvert, citoyen. (...) Une offre de débat que, pour ma part, je peux qualifier d'originale, globale et raisonnable. Originale par sa méthode, globale dans son contenu, et raisonnable par son pragmatisme et sa capacité à adapter le texte au contexte".

La postface de cet ouvrage a été rédigée par Daniel Ollivier, expert en insertion des jeunes et auteur de plusieurs ouvrages sur la "génération Y", amoureux du Maroc et résidant aussi bien en France qu'à Marrakech.

Dans la postface, Daniel Ollivier se demande "comment ne pas adhérer aux propositions des deux auteurs de +Renouveau pour le Maroc+, lorsqu'ils affirment que le Maroc doit repenser le «modèle de développement» par des réorientations fortement créatrices d'emplois et un renouveau dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la culture, davantage tourné vers la jeunesse".