Soudan: Ministre des AE préside le Comité de Collecte des Armes

Khartoum — Mme Asmaa Mohamed Abdullah, Ministre des Affaires Etrangères, a présidé Mercredi à son bureau une réunion du Comité de Collecte des Armes en présence de M. Rashid Saeed Yaghoub, Premier Sous-secrétaire du Ministère de la Culture et de l'Information, Mme l'Ambassadeur Ilham Ibrahim Muhamed Ahmed, Sous-secrétaire Adjoint du Ministre des Affaires Etrangères pour les Affaires Politiques et des Représentants des Ministères Pertinents directe à ce sujet.

Le Comité a été formé par la Décision du Premier Vice-président du Conseil de Souveraineté de Transition n ° 3 de 2020 et qui est un Sous-comité du Comité Suprême pour la Collecte des Armes et des Véhicules Non Réglés.La réunion a examiné les tâches du Comité et son Mandat et une Vision Intégrée de la manière d'attirer un Soutien Extérieur de la Communauté Internationale pour la Campagne de Collecte d'Armes et de Véhicules Non Réglés, à condition que le Comité fasse Rapport dans un Délai de deux Semaines au Comité Suprême pour la Collecte d'Armes.

Au cours de la réunion, le Plan du Mouvement Extérieur et la façon de Définir le Projet et ses Besoins ont été examinés et la Communauté Internationale a été invitée à lui apporter son Soutien car il est au cœur du Maintien de la Paix et de la Sécurité Régionales et Internationales, d'autant plus que le Soudan est entouré de pays voisins aux Frontières Ouvertes.La réunion a examiné les tâches ciblées de l'Action Extérieure, notamment les Nations Unies, le Département des Affaires de Désarmement, ainsi que les Pays et les Parties Intéressés par le Désarmement.En plus de s'adresser à l'Union Africaine (UA), ainsi que les Mouvements dans le Cadre Bilatéral, ainsi que de s'adresser aux ONGs.

La Ministre a souligné l'importance d'élaborer un Plan Intégré et de tirer parti des Plans Précédents et de l'Expérience du Soudan en matière de Désarmement, ainsi que l'importance de Définir l'importance du Projet afin de Réaliser la Sécurité et la Paix dans la Région.La réunion a discuté de l'importance du Désarmement et des Véhicules Non Réglés Utilisés dans des Pratiques Illégales, y compris la Traite des Etres Humains, et a souligné que le Projet avait besoin du Soutien de la Communauté Internationale pour aider au Désarmement et fournir des Projets de Développement et une Vie dans la Stabilité et la Paix dans la Région.