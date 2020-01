Maroc: mWellness Group prévoit d'investir 200 MDH au Maroc d'ici 2025

Le groupe pionnier dans l'univers du bien-être haut de gamme au Maroc, mWellness Group, a annoncé son intention d'investir 200 millions de dirhams (MDH) supplémentaires au Maroc d'ici 2025 et de créer 300 emplois supplémentaires.

Depuis plus de 15 ans, mWellness Group marque de son empreinte l'univers du bien-être au Maroc à travers ses activités de développement, franchise, gestion et management, et des solutions clefs en main proposées via ses cinq franchises regroupées sous la marque ombrelle mWellness Centers, indique-t-on dans un communiqué du groupe.

Il s'agit de Clubmoving, qui positionne mWellness Group comme le précurseur et le leader du fitness premium, mais aussi mYoga, mSpa, mJuicery et Jean-Louis David, la franchise internationale de coiffure.

En ligne avec son engagement (rendre le bien-être premium accessible aux Marocains soucieux de leur qualité de vie), mWellness Group ouvrira prochainement à Fès et Marrakech deux centres mWellness Centers, portant à six le nombre de ses implantations au Maroc, rapporte la MAP.

Créé en 2004, mWellness Group possède déjà à son actif quatre mWellness Centers à Rabat, Meknès, Tanger et Kénitra. Ce portefeuille d'activités a nécessité un investissement de 250 MDH ces quinze dernières années. Cette stratégie de croissance s'appuie sur le succès de ses franchises, dont la vocation est de proposer des services dédiés qui assurent qualité et hygiène de vie, équilibre et épanouissement personnel. mWellness Group a également développé une expertise unique en matière de construction et gestion de centres de bien-être premium.

Cette réussite est aujourd'hui mise à profit avec l'annonce de plusieurs réalisations majeures, dont la sortie récente de mWellness Mag. Ce magazine trimestriel est le premier du genre à offrir des informations complètes pour éclairer, conseiller et guider ses lecteurs vers le mieux-être. Les sujets traités portent sur une multitude de thèmes, notamment la motivation, la santé, le fitness, la nutrition et le lifestyle, valorisant les meilleures pratiques et promouvant à l'attention des citoyens les valeurs du bien-être prônées par le groupe. mWellness Mag se veut aussi à l'écoute des Marocains et propose un espace de partage d'expériences dans un objectif d'échange et de compréhension mutuelle.

Avec l'objectif de rendre ses services accessibles en temps réel, mWellness Group fait aussi de la transformation numérique un axe clé de son développement. Le groupe proposera prochainement l'application mWellness Centers, un outil pensé pour faciliter la vie de ses adhérents et créer davantage de proximité entre la marque et ses publics.

Soucieux de promouvoir son savoir-faire en dehors du Maroc, mWellness Group ambitionne également de devenir un acteur régional de premier plan. Faisant de l'Afrique le territoire naturel de sa croissance, le groupe entend exporter sa marque, ses franchises et ses services en audit, conseil et management, une expertise à 360° qui couvre toute la chaîne de valeur du bien-être, de la conception à la construction en passant par l'aménagement, la gestion et le développement. Des discussions autour de projets d'implantation sont actuellement en cours sur le continent, mais aussi au Moyen-Orient.