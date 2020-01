Cote d'Ivoire: 3e édition du prix médias "La Chine à mes yeux 2019" - Les productions attendues avant le vendredi 7 février 2020

Présentation du concours

Afin de remercier ses partenaires du monde des médias ivoiriens et des personnalités pour leur engagement et contribution au renforcement de la compréhension mutuelle et l'amitié entre le peuple chinois et le peuple ivoirien, et à la promotion d'une connaissance plus large par le public ivoirien sur les nombreux fruits de la coopération d'égal-à-égal et gagnant-gagnant sino-ivoirienne, ainsi que les différentes facettes de la Chine à la fois ancienne et moderne, l'Ambassade de Chine en Côte d'Ivoire lance en ce début de l'année 2020, la 3ème édition du concours nommé Prix Médias 2019 -- «La Chine à mes yeux».

Prix du Meilleur Reportage Ces prix seront décernés aux auteurs des meilleurs reportages (en formes de texte, de vidéo ou de photographie) sur la Chine et la Coopération Sino-ivoirienne ainsi que la coopération sino-africaine, et qui ont été publiés ou diffusés dans les journaux, sur les sites Web, les chaînes de télévision et autres médias de Côte d'Ivoire. Plusieurs

Prix du Meilleur Partenaire de Communication Ces prix seront décernés aux organisations (association professionnelle, agence de presse, journal, site d'information, chaîne de télévision etc.) et aux individus ayant joué un rôle actif dans l'approfondissement de la compréhension mutuelle et de l'amitié sino-ivoiriennes. Plusieurs

Prix de l'Ambassadeur de Chine Prix d'encouragement aux professionnels des médias Plusieurs

L'Ambassade de Chine décernera des certificats de prix, accompagnés de primes aux lauréats pour les encourager. Une cérémonie de remise des prix, suivie par une réception sera organisée le vendredi 21 février 2020 dans les locaux de l'Ambassade de Chine, sise à M'badon, Cocody. Les invitations personnelles à la réception seront envoyées ultérieurement par e-mail.

Processus de sélection

Les candidats sont priés d'envoyer avant le vendredi 7 février 2020 par courrier physique au secrétariat (+225-22437778) de l'Ambassade de Chine ou par e-mail à aboubakarkanate@gmail.com, les reportages réalisés au cours de l'année 2019 (les photocopies ou les images scannées des reportages, les liens Web où les reportages ont été publiés, les bandes audio, etc, en précisant le nom, la fonction, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de l'auteur candidat.