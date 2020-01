Maroc: Réunion du Bureau de la Chambre des représentants

Le contrôle, le volet législatif, le partenariat entre la Chambre des représentants et les établissements de l'enseignement supérieur, tels sont les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour de la réunion hebdomadaire du Bureau de la Chambre des représentants tenue, mardi, sous la présidence du président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.

Au début de cette réunion, il a été question d'exploiter tous les moyens juridiques et procéduraux en vue de contrer le phénomène de l'absentéisme. Et de doter l'institution législative des conditions adéquates en vue d'accomplir sa mission et de jouer ses rôles constitutionnels en matière de législation, de contrôle, d'évaluation des politiques publiques ainsi que dans le domaine diplomatique.

Cette réunion a été l'occasion pour les membres du Bureau de faire part des visées portant atteinte à l'action de la Chambre, insistant par la même sur l'efficacité de la politique de communication suivie par la Chambre des représentants avec l'opinion publique, devant être renforcée en vue de consolider l'approche de proximité à laquelle aspire la Chambre.

Pour ce qui est du contrôle, le Bureau de la Chambre a arrêté la date du 27 janvier pour la tenue de la séance mensuelle et la question retenue se rapportera à la politique de l'eau. De même qu'il a été décidé, conformément aux dispositions de l'article 148 de la Constitution, la tenue d'une séance plénière commune (Chambre des représentants et celle des conseillers) lors de laquelle le premier président de la Cour des comptes procèdera à la présentation du bilan des travaux de cette dernière au titre de l'année 2018.

En ce qui concerne le volet législatif, les membres du Bureau ont pris acte du projet de loi modifiant et complétant l'article 325 de la loi n° 15.95 relative au Code du commerce et ont décidé de le soumettre à la commission des secteurs productifs. De même qu'ils ont été informés des projets de loi en cours d'étude auprès des commissions permanentes et de leur programme de réunions.

Le Bureau de la Chambre des représentants a décidé la tenue d'une séance plénière le 29 courant à 17 heures consacrée à l'examen et à l'adoption des textes législatifs finalisés.

Enfin, dans le cadre du partenariat entre la Chambre des représentants et les établissements de l'enseignement supérieur, le Bureau de la Chambre a décidé qu'une convention sera signée à cet effet le 28 de ce mois.

Séance plénière commune du Parlement

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 148 de la Constitution, la Chambre des représentants et celle des conseillers tiendront, mardi 28 janvier courant à 18 heures, une séance plénière commune au cours de laquelle le premier président de la Cour des comptes présentera le bilan des travaux de cette dernière au titre de l'année 2018.