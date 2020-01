Cote d'Ivoire: Organisation de la CAN 2023 - Le Cocan entre dans la phase active de ses activités

Le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2023, organise depuis hier, un séminaire à son siège autour du thème central « Pilotage du projet Can 2023 », en d'autres termes, le master plan du Cocan. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du directeur de cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, Ahoutou Emmanuel et d'Allah Yao François, directeur de cabinet du ministre des Sports. La Fédération ivoirienne de football était quant à elle représentée par son directeur exécutif, Sam Etiassé.

Rappelant son devoir d'être aux côtés du Cocan qui est rattaché au cabinet du Premier ministre, monsieur Ahoutou Emmanuel a relevé les enjeux de l'organisation de la compétition pour la Côte d'Ivoire et réitéré l'engagement de Amadou Gon à actionner tous les leviers pour faciliter la tâche au Cocan dans sa mission. « Au-delà des enjeux sportifs, sociaux, économiques et financiers, il y en a un qui me semble capital pour notre pays, c'est celui de la crédibilité, du positionnement géostratégique et cela n'est pas négligeable pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Il ne sera pas tolérable que pour les efforts qui ont été faits depuis 8 ans et d'ici l'organisation de la Can 2023, qu'il y ait une fausse note sur la qualité de l'organisation de la Can 2023. Notamment sur la maîtrise des délais, la qualité des infrastructures sportives et non sportives. C'est pourquoi, nous accueillons très favorablement ce séminaire », a-t-il déclaré, avant d'ouvrir officiellement les travaux.

Ainsi donc les 13 commissions techniques et les membres de la direction exécutive du Cocan, vont durant deux jours plancher sur plusieurs points notamment, la revue de projet qui permettra d'examiner les principales réalisations et productions du Cocan depuis sa création. Cela permettra de faire le point de l'état d'avancement des travaux de mise en place des infrastructures sportives et non sportives. Il y aura également l'exposé des principes de pilotage du master plan qui permettra à tous les membres du Cocan de se familiariser avec toutes les données relatives à l'organisation d'un grand évènement. Ce séminaire permettra aussi de définir le plan de travail du Cocan sur les 100 prochains jours et d'identifier des points de vigilance et de blocage qui pourraient contrarier l'élan du Comité, en vue de proposer les décisions à prendre et les actions à engager.

« Dans cet exercice, le master plan constitue pour nous une véritable boussole en ce qu'il retrace les grandes étapes du projet Can 2023 et définit les actions, dans les moindres détails, qui nous mèneront à la compétition », a ajouté le président du Cocan, Lambert Feh Kessé.

Un séminaire ayant également reçu l'appui du ministre des Sports qui a réitéré son soutien au président Feh Kessé et à son comité. « Le ministre a promis apporter son soutien au Cocan, cette promesse sera tenue. Il réitère sa confiance au Comité eu égard à la qualité et l'expérience des membres de ses différentes commissions et aux dispositions que vous prenez, afin que nous puissions réussir l'organisation de cet évènement », a dit le directeur de cabinet du ministre des Sports.Il faut rappeler que ce séminaire, le premier organisé par le Cocan est placé sous l'assistance du cabinet conseil Algoe, qui a l'expertise dans ce domaine.