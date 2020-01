Afrique: America's got talent the champions - Le Congolais Strauss Serpent représente l'Afrique

Le contorsionniste du Congo Brazzaville de 23 ans a participé avec succès, le 6 janvier, à Los Angeles aux Etats-Unis à l'enregistrement de la célèbre émission de télé réalité "America's got talent the champions".

En attendant d'autres échéances, Joress Mpandou , de son vrai nom, a dans un post publié sur sa page Facebook " Strauss serpent 242", invité ses fans à le suivre ce 27 janvier sur NBC pour la diffusion exclusive de cette émission. « Le diable rouge de la contorsion vous donne le grand rendez-vous ce 27 janvier 2020 sur la chaîne américaine NBC au profit d' America's got talent the champions », a-t-il écrit.

En suivant quelques séquences de cette émission, nous nous sommes rendu compte que ce jeune qui se nomme "la fierté africaine" est incontestablement talentueux puisqu'il a dignement représenté le continent en surprenant les spectateurs grâce à son art. Outre le Congolais, plusieurs artistes, notamment les danseurs, chanteurs et autres venus pour la plus part des Etats-Unis et du continent asiatique participeront à cette compétition dont le dernier gagnant est l'américain Kodi Lee. Il s'agit de Diana Diaz, Mike Yung, Hans, les groupes comme Junior Creative, Christian et Percy, Spencer Horman, le duoTranscend ainsi que V- Unbeatable.

Ce natif de Pointe-Noire ne cesse de connaître une ascension et a atteint déjà des sommets dans son art lors de ces dernières années grâce à son élasticité, sa souplesse et son harmonie physique. Vainqueur en décembre 2017, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de l'émission "L'Afrique a un incroyable talent" de Canal+, l'artiste congolais a participé, le 30 octobre de l'année suivante, en France, à une émission du même genre de la chaîne "M6", « La France à un incroyable talent » et a perdu en finale, le 11 décembre.

Il pense que sa discipline est moins connue et négligée en Afrique mais valorisée sous d'autres cieux. « Au début, ce n'était pas facile. En Afrique, quand tu n'es pas musicien, tu n'es pas artiste. Les gens se moquaient de moi. À un moment, j'ai décidé de quitter le pays. Il a fallu que je quitte le Congo à pied, que je passe quatorze jours dans la forêt pour arriver au Cameroun. C'était un enfer", avait-t-il révélé. La contorsion est une discipline acrobatique pratiquée au cirque, en gymnastique et en cabaret variété. Elle est fondée sur des mouvements de flexion et d'extension extrêmes du corps humain et nécessite une importante souplesse.