Congo-Brazzaville: Littérature - Zorro Elion signe son deuxième essai

Après Cinq minutes d'imagination, son premier livre paru chez Edilivre en 2018, Zorro Elion n'a pas cessé de nourrir son rêve de voir la littérature participer activement à la construction d'une société idéale et l'imagination au sommet du monde. « Cinquième version » est son second ouvrage dans lequel il souhaite emmener le lecteur à percevoir et concevoir la vie autrement dans ces temps modernes.

« Comprendre la vie autrement dans les temps modernes », telle est l'épreuve majeure à laquelle est soumise la réflexion autour du présent livre, paru aux éditions Du Net, en fin décembre 2019. « Cinquième version » s'intéresse majoritairement à la vie humaine. Bien qu'il traite toutes les cinq versions (existence spirituelle, existence physique, existence informatique, existence virtuelle et, enfin, existence imaginaire) à partir desquelles l'être humain peut observer et comprendre les manifestations de la vie, la priorité faite à la cinquième version présente, avec clarté, la méthode par laquelle la société peut rapprocher son existence de la perfection. Pour lui, l'imagination est le chemin car la réalité, pas toujours réelle, est façonnée par l'homme.

Passionné de la réflexion, Zorro Elion est une âme sensible qui milite pour la lutte contre l'ignorance à travers sa plume. Développement mental et développement personnel semblent l'essence pour laquelle l'auteur veut consacrer sa plume éprise de la métaphysique. « Je suis loin de prétendre connaître la vie, ni même la mienne bien qu'en étant le propriétaire potentiel et/ou temporaire. Je ne prétends pas non plus enseigner la vie aux vivants. Au-delà de la simple interprétation de la vie que je tente de faire, Cinquième version est la confirmation d'une vie des possibilités », souligne l'auteur.

Si son précédent ouvrage « Cinq minutes d'imagination » s'assimile à un comportement, un état d'esprit mouvant, « Cinquième version » évoque spécialement la vie, une sorte de discours sur l'existence en rapport avec le temps et l'espace, faisant suite à la pensée du premier ouvrage. En effet, ce nouvel essai, rédigé en cent-soixante-dix-huit pages, pouvait être l'une des parties de son précédent livre. Mais, compte tenu de la nécessité d'approfondir sa pensée sur la question, l'auteur a résolu de faire de ladite portion un ouvrage à part entière.

Là-dedans, il aborde notamment la fameuse notion d'égo. « L'égo est la seule chose qui empêche la vraie compréhension de la vie et la seule chose capable de la rendre triste. Dans sa composition, il désire toujours plus. Il me paraît comme un riche qui ignore sa richesse et se contente du statut de riche... Il est la misère des temps modernes », écrit l'auteur dans son ouvrage. Journaliste de formation et écrivain en herbe, Zorro Elion est aussi engagé dans l'action sociale et humanitaire en tant que membre d'une association de la place.