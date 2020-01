Sénégal: Thiès - Le nouveau préfet promet d'œuvrer pour l'intérêt général

Thiès — Le nouveau préfet de Thiès, Moussa Diagne, s'est engagé à œuvrer pour la satisfaction de l'intérêt général, promettant notamment d'être un chef de l'exécutif départemental accessible aux usagers du service public."Je me voudrais un préfet accessible, disponible à l'endroit des usagers du service public, loyal envers les autorités et qui prête toute l'attention qui sied aux préoccupations du citoyen", a-t-il déclaré jeudi lors de son installation officielle par le gouverneur de la région Moustapha Ndao.

Diagne, précédemment préfet du département de Salémata, dans la région de Kédougou (Est), a remplacé Fodé Fall, promu directeur de cabinet du ministre de la Pêche et de l'Economie maritime.Le nouveau préfet a été installé officiellement lors d'une cérémonie organisée à la préfecture, en présence de ses proches et de ceux du préfet sortant, de chefs de services, d'autorités religieuses et coutumières.Il a invité les membres de la communauté administrative départementale à une "solidarité agissante dans le seul intérêt des populations, dont la satisfaction des désidératas justifie (leurs) postures et positions respectives".Ils devront aussi, a-t-il indiqué, "faire preuve d'exigence et de vigilance pour ne jamais s'éloigner des fondements éthiques de (leur) action qui en font (des) serviteurs des populations et de l'intérêt général".

"L'appropriation collective des principes déontologiques de la loyauté, de l'esprit d'ouverture vis-à-vis de l'usager du service public restera notre seul et unique viatique", a-t-il promis.Il a fait siens les propos de l'ancien préfet de Thiès Oumar Mamadou Baldé : "Entre plaire aux Thiessois et être utile aux Thiessois, je préfère être utile aux Thiessois"."Le défi est certes immense, il n'est pourtant pas au-dessus de nos capacités", a souligné le nouveau préfet non sans inviter la communauté administrative départementale à être "plus que des collaborateurs, des co-élaborateurs".Le préfet sortant a pour sa part exprimé sa confiance en la capacité de son successeur à relever le défi, pour avoir partagé avec lui des séances de travail, lors desquelles il a pu mesurer son niveau de "compétence".M. Fall a évoqué parmi ses éléments de bilan à Thiès, le désencombrement du marché central de Thiès, tout comme la rénovation du cadre de travail de la préfecture de Thiès.

L'accompagnement de l'action des collectivités territoriales a aussi été citée le vice-président du conseil départemental Yankhoba Diattara.Natif de Pékesse, dans la région de Thiès, Moussa Diagne âgé de 53 ans, croit pouvoir aussi compter sur sa connaissance des habitants de la Cité du rail où il a obtenu son baccalauréat série A3 au Lycée Malick Sy.Titulaire du Certificat d'aptitude à l'enseignement moyen (CAEM) à l'Ecole normale supérieure, devenue FASTEF, après son certificat de maîtrise en Lettres modernes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Moussa Diagne est aussi diplômé en évaluation des projets du CESAG.Après la Direction générale de l'administration territoriale (DGAT), il a commencé sa carrière d'administrateur comme adjoint au gouverneur de Kaffrine chargé du développement, poste qu'il occupe ensuite à Ziguinchor.En 2009, il a été nommé préfet du département de Salémata. Le gouverneur lui a transmis ses vœux de "grande carrière de préfet", souhaitant qu'il puisse "faire oublier" les performances de son prédécesseur Fodé Fall, un préfet qui "sort du lot".