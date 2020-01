Algérie: Elevage équin - Omari examine avec les éleveurs les voies et moyens de relancer la filière

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari a reçu, jeudi au siège du ministère, les représentants des éleveurs et propriétaires de chevaux de différentes wilayas du pays avec lesquels il a évoqué plusieurs questions relatives à la relance et au développement de la filière de l'élevage équin, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre à laquelle étaient présents également des cadres du ministère, M. Omari a écouté les préoccupations des éleveurs et propriétaires de chevaux et leurs propositions visant à trouver des solutions adéquates aux problèmes rencontrés par l'éleveur, ainsi que les mécanismes à mettre en place pour relancer cette activité agricole à dimension historique, culturelle, sociale et économique dans plusieurs wilayas du pays, précise la même source.

Soulignant la disponibilité des autorités publiques à accompagner les professionnels de cette filière sur tous les niveaux, le ministre les a appelé à s'organiser au sein de coopératives agricoles en vue de faciliter les opérations d'accompagnement et d'encadrement, notamment en ce qui concerne la santé animale et l'amélioration des races.

Le ministre de l'Agriculture a donné des instructions pour élaborer une feuille de route avec la contribution des professionnels, notamment les éleveurs de chevaux afin de développer cette filière en se basant sur le restructuration de l'Office national de développement des élevages équins et camelins ainsi que l'organisation des éleveurs.