Madagascar: Rugby / JO 2020 - Les Makis dames en quête de la qualification

Confiant. «La qualification de l'équipe nationale féminine aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 sera l'un des principaux objectifs de la fédération », a réitéré le président du Malagasy Rugby, Marcel Rakotomlala hier en présentant le programme d'activités pour la saison 2020.

Les Makis dames à VII joueront des matches de barrage vers le mois de février. On attend encore la confirmation des dates ainsi que le pays hôte, de la part du World Rugby. Le tournoi regroupera les douze pays classés deuxièmes et troisièmes des six continents et seuls les deux finalistes seront qualifiés aux JO de Tokyo.

Trophée Barthès

En marge de ce tournoi, les Makis joueront une autre compétition de barrage, cette fois, en vue d'obtention du ticket pour les circuits mondiaux de rugby à VII qui sont au nombre de dix chaque saison. Outre la qualification aux JO, la sélection des seniors jouera la phase de groupe du championnat d'Afrique. Madagascar évoluera dans le groupe de Namibie et Zambie.

Les Makis feront le déplacement à Zambie pour le match prévu le 13 juin, puis Madagascar accueillera la Namibie à domicile le 28 juin. Les juniors joueront pour leur part le championnat d'Afrique « Trophée Barthès » au Kenya en avril. Et les seniors hommes et dames disputeront, quant à eux, les sommets continentaux au mois de septembre et octobre.