Congo-Kinshasa: [Face aux effets néfastes du changement climatique] PANA - Les participants sensibilisés sur la vulnérabilité de la RDC

Il s'est tenu, du 21 au 22 janvier 2020, à Kinshasa, le deuxième Forum des savoirs du Programme d'Action National d'Adaptation au changement climatique en RDC (PANA). La résilience des systèmes de production agricole face au changement climatique en République Démocratique du Congo a fait l'objet des échanges au cours de ces assises.

A l'issue de cette rencontre, toutes les parties prenantes ont été sensibilisées sur la vulnérabilité de la RDC face aux effets néfastes du changement climatique aux niveaux national, provincial et sectoriel en termes de planification de l'adaptation dans le plan de développement.

Plusieurs informations relatives à la réduction de la vulnérabilité des communautés sensibles et les plus touchées par les effets néfastes du changement climatique ont été partagées au cours de ces travaux. Les différents programmes mis en place par le PANA ont permis d'identifier 3 axes notamment, la sécurisation des moyens de subsistance et de mode de vie des communautés rurales et urbaine, la gestion rationnelle des ressources forestières et la protection ainsi que la préservation des écosystèmes vulnérables des zones côtières.

Par ailleurs, ce programme est centré sur les communautés rurales et met un accent particulier sur la vie des femmes et des enfants. C'est dans quatre provinces de la RDC qu'il est exécuté. Il s'agit du Haut-Katanga, Kwilu, Kongo Central et Lomami.

"Je suis satisfait de vous annoncer que, par rapport à l'agriculture, les projets exécutés par PANA ont permis de mettre en place des paquets de technologies et une chaine d'approvisionnement en semences et toutes les techniques qui accompagnent la réussite des activités agricoles dans les villages où les projets sont installés", a indiqué Becker Katumbe, chef d'antenne Pana AFE-Katanga.