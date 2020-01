Madagascar: Logiciel AUGURE - Le nouveau matériel remis aux ministères

Le ministère de l'Economie et des finances a réceptionné, hier, l'équipement informatique pour l'application du logiciel AUGURE.Avec un logiciel AUGURE amélioré, grâce au travail des techniciens malgaches et à l'appui de l'Union européenne, la gestion des ressources humaines de l'Etat va nettement s'améliorer.

Remis officiellement au gouvernement, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée il y a une semaine au ministère des Affaires étrangères, les équipements informatiques et de réseaux pour les ministères utilisateurs du logiciel AUGURE (Application Unique pour la Gestion Uniforme des Ressources humaines de l'Etat) vont être opérationnels d'ici peu.

Célérité. Chef de file de l'opération d'amélioration de l'AUGURE, le ministère de l'Economie et des finances a fait preuve de célérité dans la répartition puisque tous les départements utilisateurs de ce matériel, dont le ministère de la Fonction publique, du travail et des lois sociales, l'ont déjà réceptionné. Le MEF a reçu le matériel hier, lors d'une cérémonie qui a vu la présence de son Secrétaire général, Bien-Aimé Raoelijaona, et de Mailan Chiche, chargée de programme de la section Gouvernance de l'Union européenne qui, rappelons-le, est le bailleur de fonds de cette importante dotation en équipements informatiques pour l'AUGURE. Une cérémonie marquée par la signature des documents officiels de réception du matériel entre les deux parties. « Il nous est important d'apporter notre soutien à l'Etat malgache dans l'application de la bonne gouvernance. Nous souhaitons une réussite dans l'utilisation de ce logiciel Augure », a souligné la représentante de l'Union européenne. Le Secrétaire général du MEF a émis, pour sa part, le souhait du gouvernement malgache de renforcer ce genre de partenariat avec l'Union européenne, pour une meilleure gestion de l'administration publique.

Sites centraux. On rappelle que les sites centraux de ces deux ministères seront équipés de 4 serveurs et 10 ordinateurs complets avec accessoires. 68 ordinateurs complets avec accessoires seront, par la suite répartis, auprès des autres départements ministériels dont 3 pour le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et professionnel, 3 pour le ministère de la Sécurité publique, 2 pour le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, et 1 poste chacun pour les autres départements ministériels. 1 poste sera par ailleurs attribué à chaque démembrement régional du ministère de l'Economie et des finances et du ministère de la Fonction publique, du travail et des lois sociales. Divers matériels seront affectés à la mise en place de réseaux informatiques. Ces derniers permettront de résoudre, en partie, les problèmes de fluidification de l'application Augure, notamment avec des serveurs indépendants, des postes de travail dédiés exclusivement à la gestion des ressources humaines, ainsi que des matériels de mise en réseau. A titre de rappel, l'octroi de ce matériel entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Ny Fanjakana ho an'ny Daholobe », entre l'Union européenne et le gouvernement malgache et dont le principal objectif est de contribuer à l'instauration d'une gestion publique plus efficace, à la lutte contre la corruption et à l'effectivité des sanctions en cas de corruption. Le but étant également de permettre une gestion plus transparente et efficiente des ressources humaines de l'Etat.