Madagascar: Badminton - Trois tournois internationaux au programme

Allez au delà de la limite. «Participer autant que possible aux compétitions internationales, c'est l'unique moyen de rehausser le niveau technique de nos badistes », réitère le président de la fédération malgache de badminton (FMbad), Jean Aimé Ravalison dit « Mota », fraîchement reconduit.

Candidat unique à l'élection présidentielle de la FMBad, Mota est réélu à la présidence de cette instance nationale pour un troisième mandat. Il devrait former son équipe dans, au plus tard, quinze jours après le scrutin. L'assemblée générale élective s'est tenue ce lundi soir au siège de la fédération à Isoraka. Il a obtenu à l'unanimité les quatre voix des quatre ligues votantes à savoir Analamanga, Vakinankaratra, Atsinanana et Alaotra Mangoro.

Madagascar va déjà rater la première sortie internationale, qu'est le championnat d'Afrique qui aura lieu du 9 au 16 février au Caire en égypte. «Faute de moyen financiers, nous n'avons même pas fait l'engagement des athlètes dont la date butoir a été fixée ce week-end », se plaint le président de la fédération. «Nous auront toutefois trois autres tournois internationaux qui se déroulent pas trop loin de chez nous et les frais de déplacements sont plus abordables», propose Jean Aimé Ravalison.

Tâter l'international

Citons les Internationaux de Kenya du 27 février au 1er mars, les Internationaux de Maurice du 11 au 14 juin, et ceux d'Afrique du sud du 3 au 6 décembre. «Notre mission et de objectif principal est de négocier et convaincre le ministère de la jeunesse et des sports de nous accompagner dans notre participation aux compétitions internationales », a-t-il ajouté.

«Le niveau technique de nos joueurs s'est considérablement amélioré ces dernières années, après avoir passé des mois de stage de haut niveau en Chine. Malheureusement, l'unique rencontre internationale pour eux a été les Jeux des Iles », a poursuivi le patron de la fédération.

Sans pour autant négliger les activités locales, «nous poursuivrons la vulgarisation de la discipline dans les régions, les ligues existantes et nous réaliserons avec l'appui de la fédération le projet badminton à l'école », conclut Mota. Et comme d'habitude, les championnats de Madagascar seniors et jeunes sont programmés au mois de décembre. Ce sera le dernier événement de la fédération.