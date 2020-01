Sénégal: Exportations du Sénégal - Une forte baisse de 25,3% observée en novembre 2019

Selon le bulletin mensuel de novembre 2019 de L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) portant sur le commerce extérieur du Sénégal, au mois de novembre 2019, les exportations du Sénégal sont ressorties à 127,8 milliards de FCFA contre 171,1 milliards de FCFA au mois précédent, soit une baisse de 25,3%.

Selon l'Ansd, ce repli est essentiellement expliqué par la contraction des expéditions de titane (-34,4%), d'or non monétaire (-9,6%), de crustacés, mollusques et coquillages (-52,6%), de poissons frais de mer (-13,5%), de ciment hydraulique (-44,9%) et d'acide phosphorique (-27,4%).

« Toutefois, la hausse des exportations de zirconium (+57,0%) et de produits pétroliers (+15,5%) a atténué cette tendance baissière. Comparées au mois de novembre 2018, les exportations se sont repliées de 26,0%. Leur cumul à fin novembre 2019 s'est établi à 1801,3 milliards de FCFA contre 1490,7 milliards de FCFA pour la période correspondante en 2018, soit une hausse de 20,8% », renseigne cette agence dépendant du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération.

Les principaux produits exportés, au cours de la période sous revue, sont l'or non monétaire (26,8 milliards de FCFA), les produits pétroliers (15,1 milliards de FCFA), l'acide phosphorique (14,1 milliards de FCFA), les poissons frais de mer (11,8 milliards de FCFA) et le zirconium (7,9 milliards de FCFA).Les principaux clients du Sénégal sont la Suisse (19,8%), l'Inde (11,7%), le Mali (9,4%), les Etats-Unis (5,0%) et la Côte d'Ivoire (4,1%).