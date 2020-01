Tunisie: Mercato - Zied Ounalli sur le marché

Le CSS est preneur.

Le buteur cabiste, Zied Ounalli, pourrait quitter dès cet hiver le CAB. En effet, l'exécutif des «Requins du Nord» pourrait lui accorder son bon de sortie si une offre décente est adressée au club. Ce qui permettrait ainsi de remplir les caisses d'un club secoué par la crise. Aux dernières nouvelles, le Club Sportif Sfaxien est preneur. Les Sfaxiens vont vraisemblablement formuler une offre au CAB. Attendons voir.

Srarfi bientôt en Belgique

Les médias belges ont récemment évoqué l'éventuel départ de l'international tunisien de Nice, Bassem Srarfi. Ainsi, l'ex-avant du CA et du ST pourrait mettre le cap sur la Belgique pour porter la casaque de Zulte Waregem.

Jouini honoré par ses pairs et ses encadreurs

C'est quasiment fait pour Jouini. Le désormais ex-attaquant de l'EST, Haithem Jouini, va signer en faveur du club d'Al Ain d'Arabie saoudite. Récemment, tous ses coéquipiers et encadreurs l'on honoré et remercié pour services rendus à la formation «sang et or». Bon vent !

Ben Youssef prend le train en marche

Après la France et l'Arabie saoudite, l'attaquant tunisien Fakhreddine Ben Youssef a donc opté pour l'Egypte, précisément le club d'Al Ismaily. L'ex-avant international, qui a aussi évolué au CSS et à l'EST, a récemment passé avec succès la visite médicale avant de parapher son bail.

Il jouera en faveur du club égyptien jusqu'à la fin de la saison en cours.

L'ASG tient sa première recrue

La première recrue hivernale de la Zliza est l'ex-attaquant de l'AS Soliman, Maher Nouioui. Ce dernier a signé un contrat de six mois. Nouioui, 26 ans, est un axial qui a antérieurement évolué à l'US Siliana. Par ailleurs, huit jeunes du cru viennent de prendre du galon.

Karim Laribi passe à Bari

Karim Laribi, désormais ex-sociétaire d'Empoli, s'est engagé en faveur du FC Bari sous forme de prêt. La durée du contrat est de six mois.

JSK : la filière étoilée

Trois joueurs de l'Etoile Sportive du Sahel, le défenseur Abderrazek Bouezra, le milieu offensif Achraf Afli et l'attaquant Yosri Hamza, ont rejoint les Aghlabides sous forme de prêt.

Quant à l'attaquant Bilel Mejri, il pourrait lui aussi bientôt mettre le cap sur Kairouan, toujours sous forme de prêt.