Tunisie: Saint-Etienne - Wahbi Khazri ne désespère pas, malgré la 15ème place

Wahbi Khazri cette saison, c'est 14 matchs et 1 but en Ligue 1 avec l'AS Saint-Etienne. Le milieu de terrain tunisien réalise donc un exercice 2019-2020 assez moyen avec les Verts mais ne veut pas douter. Alors que son club occupe actuellement la 15ème place du championnat français en ce moment, Khazri croit fermement qu'il est encore possible d'occuper les premières places en Ligue 1.

« Je suis un joueur qui doute rarement et très peu, même quand je passe au travers. Je sais ce que je fais de bien. Ça va mieux et j'espère contribuer à faire remonter l'équipe. Il ne faut pas tirer de conclusion à ce stade de la saison, quand il reste presque soixante points à prendre. Je me répète, mais, avec l'équipe, le groupe et le club qu'on est, on est capables de faire de belles choses. J'espère que la suite de la saison sera excitante. Si on est au complet, on peut rivaliser avec le TOP 5 du championnat, à part le PSG », a indiqué le Tunisien devant la presse.

En dépit de sa 15ème place, l'ASSE n'est qu'à 7 points du FC Nantes, 4ème. Revenir aux places européennes n'est donc pas impossible pour Wahbi Khazri et ses coéquipiers.